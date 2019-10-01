 俄罗斯正帮中国建立导弹袭击预警系统 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.10.2019

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时政风云

俄罗斯正帮中国建立导弹袭击预警系统

俄罗斯周五表示，该国正协助中国建造一套导弹袭击预警系统，称此举突显了俄罗斯与中国的紧密联系。

Russland Moskau | Präsidenten Wladimir Putin & Xi Jinping, China (Reuters/E. Novozhenina)

普京虽然没有亲自去中国国庆70周年现场 但之后的表现很对中国很给力（资料图片）

（德国之声中文网）俄罗斯周五表示，该国正协助中国建造一套导弹袭击预警系统，这表明两国关系特殊。

俄罗斯总统普京周四说，正在帮助中国建立的这套预警系统，目前只有俄罗斯本身和美国拥有。

"这是一件严肃的事，它将大大提高中国的防御能力。"普京说。

在周五的记者会上，克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）拒绝透露该系统何时可以投入使用，但称此举突显了俄罗斯与中国的紧密联系。

莫斯科与北京的关系曾经多次拉响警钟，一些俄罗斯人担心中国觊觎其矿产丰富而人烟稀少的东部地区。两国拥有4,200公里长的共同边界。

Russischer Syrien-Einsatz (picture alliance/AP Images/Russian Defense Ministry Press Service/V. Savitsky)

俄罗斯的S-400导弹防御系统是俄罗斯军方手中的一张“王牌”（资料图片）

中俄在"最敏感领域"的合作

在2014年侵吞乌克兰的克里米亚之后，俄罗斯遭到西方制裁，随后与中国的贸易有所扩大。

佩斯科夫在记者会上说，"俄罗斯与中国是紧密合作的特殊伙伴关系，包括在最敏感领域的军事技术及安全与国防能力的合作。"

适逢中国的"国庆"长假，中国外交部没有立即回应路透社记者的询问。

去年，俄罗斯举行了自苏联时代以来最大规模军事演习并邀请中国参加，被认为是两国军事联系更加紧密的信号。

张平/任琛（路透社）

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