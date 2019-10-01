俄罗斯正帮中国建立导弹袭击预警系统

（德国之声中文网）俄罗斯周五表示，该国正协助中国建造一套导弹袭击预警系统，这表明两国关系特殊。

俄罗斯总统普京周四说，正在帮助中国建立的这套预警系统，目前只有俄罗斯本身和美国拥有。

"这是一件严肃的事，它将大大提高中国的防御能力。"普京说。

在周五的记者会上，克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）拒绝透露该系统何时可以投入使用，但称此举突显了俄罗斯与中国的紧密联系。

莫斯科与北京的关系曾经多次拉响警钟，一些俄罗斯人担心中国觊觎其矿产丰富而人烟稀少的东部地区。两国拥有4,200公里长的共同边界。

中俄在"最敏感领域"的合作

在2014年侵吞乌克兰的克里米亚之后，俄罗斯遭到西方制裁，随后与中国的贸易有所扩大。

佩斯科夫在记者会上说，"俄罗斯与中国是紧密合作的特殊伙伴关系，包括在最敏感领域的军事技术及安全与国防能力的合作。"

适逢中国的"国庆"长假，中国外交部没有立即回应路透社记者的询问。

去年，俄罗斯举行了自苏联时代以来最大规模军事演习并邀请中国参加，被认为是两国军事联系更加紧密的信号。

张平/任琛（路透社）