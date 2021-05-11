俄罗斯校园枪击案多人死伤

（德国之声中文网）俄罗斯彼尔姆大学周一（9月20日）上午发生枪击案，一名枪手在位于乌拉尔地区的彼尔姆国立大学（Perm State University）校园内开枪，造成至少8人死亡、多名学生受伤。根据俄罗斯内政部和一位彼尔姆大学发言人提供的信息显示，枪手本人在事件后遭到击毙。

枪手为大学学生

负责调查重大犯罪案件的俄罗斯调查委员会说，枪手确认为该大学的学生。事件发生当时，一些学生和工作人员将自己锁在教室内，用椅子搭建了路障，以阻止枪手进入教室，而其他人则试图逃跑。彼尔姆大学新闻处称，肇事者是一名18岁的大学学生，他所使用的枪支原为发射非致命的橡胶或塑料子弹，但改装后即可发射其他弹药。

该名学生早些时候在社交媒体上发布了一张自己与步枪、头盔和弹药合影的照片。他写道：“我想了很久，已经好几年了，我意识到现在是时候实现我的梦想了。”他表示，他的行动与政治或宗教无关，而是出于仇恨动机。

伤者人数约6至14人

目前还不清楚伤者是在枪击中受伤还是在试图逃离大楼时受伤，当地媒体报道，伤者人数可能约6至14人。早前媒体拍摄的现场画面显示，学生们从二楼窗户跳下大楼，然后跑向安全区域。

位于乌拉尔地区的彼尔姆国立大学（Perm State University）

俄罗斯调查委员会已对该事展开调查，俄罗斯对平民拥有枪支有严格的限制，但如打猎和自卫的枪支则不在此限。由于较为严格的教育机构安检标准和枪支所有权法律，俄罗斯的校园枪击事件相对较少。这是今年俄罗斯教育机构发生的第二起大规模枪击事件，今年五月，一名青少年在喀山市（Kazan）的一所学校开火，造成9人死亡、多人受伤。

（路透社、美联社、法新社）

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