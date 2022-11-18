俄罗斯本土三个军用机场遭无人机袭击

俄罗斯称，乌克兰本周一（12月5日）和周二两天使用无人机打击了俄罗斯本土三个军用机场。本周一，俄罗斯向乌克兰发起新一轮导弹空袭。乌军称，俄军发射的70枚导弹中60多枚被乌克兰成功拦截。
（德国之声中文网）12月6日，与乌克兰接壤的俄罗斯库尔斯克州州长斯塔罗沃伊特（Roman Starovoyt）表示，该州库尔斯克机场所在地的一个储油罐被乌克兰无人机袭击后起火，暂无报告人员伤亡。社交媒体上曝光的画面显示，事发现场冒出滚滚黑烟。此前一天，俄罗斯国防部5日发表声明称，乌克兰当天早上使用无人机对位于俄罗斯梁赞州的佳吉列沃机场（Dyagilevo）和位于萨拉托夫州的恩格斯机场（Engels）发动袭击，造成俄军人员三人死亡，四名军人受伤，两架飞机受损。《纽约时报》周一援引一位不愿透露姓名的乌克兰高级官员的话说，乌克兰使用无人机袭击了俄罗斯境内的两个军事基地，但乌克兰官方没有声称对上述袭击负责。
萨拉托夫州距离乌克兰边境至少 600 公里。如果俄罗斯的指控属实，这将是自 2 月 24 日俄罗斯入侵乌克兰以来，乌克兰对俄罗斯境内最深入的袭击。许多评论员和分析人士认为，这意味着乌克兰军队有能力打击莫斯科，也会降低俄罗斯人以为境内任何地方都安全的信心。
路透社援引乌克兰军事分析家兹古列茨（ Serhiy Zgurets ）的话指出，周一遭到袭击两座机场是唯一能够为袭击乌克兰的轰炸机提供全面服务的设施。恩格斯机场是俄罗斯大型核战略轰炸机图-95和图-160的停放地。
美国国务院发言人内德·普赖斯（Ned Price）12月6日回应说，"我们没有促成乌克兰越过边界进行打击；我们也不鼓励乌克兰越过边界进行打击。"他说，"美国及国际社会为支持乌克兰所做的一切，都是为了支持乌克兰的独立"，"我们正在向乌克兰提供它需要的，在其主权领土，即乌克兰土地上，对付俄罗斯侵略者的东西。"
美国国务卿布林肯12月5日接受采访时表示，乌克兰冲突"几乎肯定会通过外交手段"和谈判结束，需要"公正持久的和平"。克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫向记者表示，"结果应该是公正持久的和平"，但目前看不到任何谈判的前景。
12月5日，俄罗斯向乌克兰发起新一轮导弹空袭，造成2死3伤并导致正值严冬的乌克兰大规模断电。乌克兰总统泽连斯基表示，乌克兰的防空系统拦截了大部分俄罗斯导弹，电力部门正努力修复供电系统。乌克兰空军表示，俄军发射了70枚导弹，乌克兰成功拦截60多枚。
俄罗斯国防部长绍伊古周二称，俄军正持续对乌克兰国防工业企业、军事指挥和控制系统等目标进行大规模打击。
（路透社等）
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俄军又对乌克兰发起一轮大规模导弹袭击。乌方称，俄军至少向乌克兰境内发射了50枚导弹。在俄罗斯新一波导弹袭击后，基辅等地的人们面临断水、断电。与此同时，在俄罗斯方面停止执行乌克兰粮食出口协议后，仍有12艘运粮船离开了乌克兰港口，驶往伊斯坦布尔方向。