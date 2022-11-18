俄罗斯本土三个军用机场遭无人机袭击

（德国之声中文网）12月6日，与乌克兰接壤的俄罗斯库尔斯克州州长斯塔罗沃伊特（Roman Starovoyt）表示，该州库尔斯克机场所在地的一个储油罐被乌克兰无人机袭击后起火，暂无报告人员伤亡。社交媒体上曝光的画面显示，事发现场冒出滚滚黑烟。此前一天，俄罗斯国防部5日发表声明称，乌克兰当天早上使用无人机对位于俄罗斯梁赞州的佳吉列沃机场（Dyagilevo）和位于萨拉托夫州的恩格斯机场（Engels）发动袭击，造成俄军人员三人死亡，四名军人受伤，两架飞机受损。《纽约时报》周一援引一位不愿透露姓名的乌克兰高级官员的话说，乌克兰使用无人机袭击了俄罗斯境内的两个军事基地，但乌克兰官方没有声称对上述袭击负责。

萨拉托夫州距离乌克兰边境至少 600 公里。如果俄罗斯的指控属实，这将是自 2 月 24 日俄罗斯入侵乌克兰以来，乌克兰对俄罗斯境内最深入的袭击。许多评论员和分析人士认为，这意味着乌克兰军队有能力打击莫斯科，也会降低俄罗斯人以为境内任何地方都安全的信心。

路透社援引乌克兰军事分析家兹古列茨（ Serhiy Zgurets ）的话指出，周一遭到袭击两座机场是唯一能够为袭击乌克兰的轰炸机提供全面服务的设施。恩格斯机场是俄罗斯大型核战略轰炸机图-95和图-160的停放地。

美国：没有促使或鼓励乌克兰越境打击

美国国务院发言人内德·普赖斯（Ned Price）12月6日回应说，"我们没有促成乌克兰越过边界进行打击；我们也不鼓励乌克兰越过边界进行打击。"他说，"美国及国际社会为支持乌克兰所做的一切，都是为了支持乌克兰的独立"，"我们正在向乌克兰提供它需要的，在其主权领土，即乌克兰土地上，对付俄罗斯侵略者的东西。"

美国国务卿布林肯12月5日接受采访时表示，乌克兰冲突"几乎肯定会通过外交手段"和谈判结束，需要"公正持久的和平"。克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫向记者表示，"结果应该是公正持久的和平"，但目前看不到任何谈判的前景。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 死伤严重 联合国人权事务高专办（OHCHR）7月25日表示，自2月24日开战以来，有5237名平民被杀，7035人受伤，尽管实际伤亡人数应该要高得多。人权高专办说，大多数死伤者是爆炸性武器的受害者，如火炮、导弹和空袭。 此外，美国中情局估计，到目前为止，约有15000名俄罗斯士兵在乌克兰被杀，受伤人数是这个数字的三倍。该部门认为，乌克兰的军事损失也很大，但可能比俄罗斯的损失小一点。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 流离失所 自2月24日以来，乌克兰的4100万人口之中，有三分之一的人被迫离开他们的家园。根据联合国难民署（UNHCR）的数据，这是目前世界上最大的难民危机。联合国难民署的数据显示，目前整个欧洲有超过616万名来自乌克兰的难民，其中波兰、俄罗斯和德国收容的人数最多。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 高额武器援助 自2月24日以来，美国向乌克兰提供了约76亿美元的军事援助，其中包含远程火箭系统、标枪反坦克系统以及防护设备。第二大援助国是英国，它至今提供了23亿英镑的军事支持。而欧盟已同意向乌克兰提供25亿欧元的安全援助。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 乌克兰的损失 根据路透社的计算，除了人员损失，自2014年克里米亚被俄罗斯吞并以来，乌克兰已经失去了对其22%原有土地的控制。大片的海岸线被俄罗斯占领，经济瘫痪，一些城市在战火下变成废墟。根据世界银行和国际货币基金组织（IMF）的数据，乌克兰的经济将在2022年收缩45%。该国总理施米哈尔（Denys Shmyhal）本月表示，战后的全部重建工作将花费约7500亿美元。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 俄罗斯的损失 这场战争对俄罗斯来说也很昂贵 —— 尽管俄罗斯没有披露费用，因为这是国家机密。除了军事成本，西方还试图通过实施严厉的制裁来惩罚俄罗斯，包含将其排除于国际支付系统SWIFT之外，这成了自1991年苏联解体以来对俄罗斯经济的最大冲击。俄罗斯央行预测，1.8万亿美元的经济将在2022年衰退4%-6%，低于4月份预测的8%-10%。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 资源短缺 入侵乌克兰和西方对俄罗斯的制裁导致了化肥、小麦、金属和能源价格的急剧上升，助长了酝酿中的粮食危机和正在冲击全球经济的通货膨胀浪潮。俄罗斯是仅次于沙特阿拉伯的世界第二大石油出口国，也是世界最大的天然气、小麦、氮肥和钯金出口国。欧洲国家试图减少对俄罗斯石油和天然气的依赖，在俄罗斯切断流向德国的北溪1号天然气管道后，欧洲的天然气批发价格飙升。据高盛公司称，如果完全切断天然气管道，将使欧元区陷入衰退，德国和意大利都将出现大幅收缩。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 经济前景不明朗 国际货币基金组织现在预测，今年世界经济将增长3.2%，低于去年的6.1%。若将「合理的」替代方案纳入考虑，包括在年底前完全切断俄罗斯对欧的供气，以及俄罗斯石油出口量进一步下降30%，国际货币基金组织表示，全球增长将在2022年放缓至2.6%，2023年为2%。



俄罗斯发起新一轮导弹袭击

12月5日，俄罗斯向乌克兰发起新一轮导弹空袭，造成2死3伤并导致正值严冬的乌克兰大规模断电。乌克兰总统泽连斯基表示，乌克兰的防空系统拦截了大部分俄罗斯导弹，电力部门正努力修复供电系统。乌克兰空军表示，俄军发射了70枚导弹，乌克兰成功拦截60多枚。

俄罗斯国防部长绍伊古周二称，俄军正持续对乌克兰国防工业企业、军事指挥和控制系统等目标进行大规模打击。

清理废墟 炮火中的基辅拒绝凋零

（路透社等）

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