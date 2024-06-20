俄罗斯朝鲜防务互助意味着什么？

俄罗斯总统普京24年来首次到访朝鲜，两国签署的战略协议中，略微出人意料地包含了“一方遭受侵略时相互提供支援”之承诺。分析人士指出，这将显著改变东亚地区的战略平衡。

（德国之声中文网）普京于6月19日与金正恩会晤后在平壤对外界透露：两国新签署的《全面战略伙伴关系协议》包含“在任何一方受到第三方攻击的情况下，承诺相互提供支援”之条款。俄罗斯总统说，防务互助协定是“具有突破性的文件”，并且不排除与朝鲜进行“军事技术合作”。普京还呼吁联合国重新审视对朝鲜的制裁。

金正恩则表示“无条件支持”俄罗斯的全部政策，其中包括“对俄罗斯攻打乌克兰战争的全力支持和团结”。

金正恩在平壤隆重接待到访的普京 图像来源: GAVRIIL GRIGOROV/AFP/Getty Images

根据朝鲜官媒朝中社的说法，此次两国领导人的会晤证实了双方“坚不可摧的持久友谊和团结”。

韩国对协议中包含“军事技术合作”表示遗憾，认为这违反了联合国安理会制裁朝鲜之决议。日本也同样对“军事技术合作”表示严重关切。美国国务院则表示，莫斯科与平壤深化双边关系“值得担忧”。中国外交部则只是简短表示“朝俄作为友好近邻有交流合作、发展关系的正常需要，相关高层交往是两个主权国家的双边安排”。

乌克兰总统助理波多利亚克(Mykhailo Podolyak)言辞激烈地抨击说，作为联合国安理会常任理事国地俄罗斯“极其无耻地架空了”针对朝鲜武器开发计划的所有国际制裁。北约秘书长则担忧“专制政权正在结盟”。

瑞典安全与安全政策研究所所长施万通(Niklas Swanström)指出，外界此前低估了莫斯科与平壤合作的深度，当前双边合作显然已经触及了支付工具、研发合作等领域。

路透社在一篇分析文章中认为，新的防务互助承诺将显著改变东亚地区的战略平衡。在此之前，朝鲜只有在和中国的《友好合作互助条约》中订立有“任何一国受到他国攻击或意图攻击时，两国将采取一切必要措施对缔约的另一方进行军事及及其他范畴上的全力援助”之条款。不过，平壤与北京的军事合作显然不及俄罗斯与平壤最近几个月所达到的规模。

普京访朝：两国签署战略伙伴关系协定 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

朝鲜成为东亚的白俄罗斯？

俄罗斯远东联邦大学教授鲁金(Artyom Lukin)对路透社表示，莫斯科与平壤的联盟是对亚太地区“以美国为中心的联盟”之公开挑战。“如果俄罗斯给予朝鲜安全保证，后者就会成为俄罗斯的又一个白俄罗斯。明斯克是莫斯科在东欧地区最重要的盟友。”

历史上，朝鲜曾经在1961年和苏联签署共同防御条约，后者承诺在朝鲜半岛发生战争的情况下出兵协助平壤。随着苏联解体，这份协议也在90年代宣告失效。目前外界并不清楚新的协定是否与1961年的旧条约接近。卢金说：“无论从哪方面看，这都是一个军事联盟协议，这将是莫斯科在后苏联时代的第一个防御联盟。”不过，这位俄罗斯学者也表示，防务互助条款并不意味着自动参与彼此的战争，“俄罗斯和朝鲜这次的联盟关系将走多远、走多深还有待观察。朝鲜军队会出现在乌克兰吗？俄罗斯会在黄海有争议的边界上发生南北冲突时向朝鲜提供军事援助吗？现在没有什么是不可能的。”

韩国统一研究院高级研究员赵韩范(音译)则指出，防务互助条款对俄罗斯而言是巨大的胜利，为朝鲜支持俄罗斯攻打乌克兰的战争打造了法律框架；同时，协议之措辞也为莫斯科留下了回旋空间，从而让俄罗斯可以避免在未来发生冲突时协助朝鲜。

（路透社等）

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