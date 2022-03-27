俄罗斯暂缓卢布支付天然气计划 欧洲暂不“断气”?

(德国之声中文网) 一个星期前，普京宣布从4月1日起"不友好国家"应当用卢布支付天然气账单，并指示央行、国企等相关部门制订出具体的方案。克里姆林宫发言人佩斯科夫(Dmitrij Peskow)3月30日则对媒体表示，"绝对不会发生"在4月1日就只能用卢布购买天然气的情况。他强调，支付及供货方式的变更"是一个费时的过程"。

不过，俄罗斯国家杜马议长瓦洛京(Wjatscheslaw Wolodin)则威胁欧盟说，想要俄罗斯的天然气就必须用卢布付款，"石油、谷物、金属、化肥、煤炭、木材等出口物资也将很快切换至相似的支付方式。"佩斯科夫点评说，瓦洛京的提议"肯定会进一步酝酿"。

3月28日，西方七国集团刚刚宣布拒绝用卢布支付俄罗斯能源账单，当时俄罗斯一名政府发言人回应说，俄方将不得不对西方"断气"。

德国联邦经济部长哈贝克

德国发布天然气短缺预警

因应莫斯科的"断气"威胁，对俄罗斯天然气依存度高达55%的德国3月30日根据应急预案发布了天然气短缺早期预警。德国联邦经济部长哈贝克(Robert Habeck)在柏林表示，发布预警系预防性措施，"必须强调的是，供气安全还是有保障的。"

德国政府2019年制订的天然气短缺应急预案包含了三个级别：早期预警、警戒、紧急状态。只有到达紧急状态时，政府才会出手干预天然气市场；届时，家庭用户以及医院、消防、警察等重要部门的用气需求将会得到特别保障，而工商业用户则会被首先"断气"。一旦俄罗斯真的切断了天然气供应，德国不得不进入这一紧急状态。

而现在发布的早期预警则意味着：相关部门已经收到了"具体、严重、可靠的证据"，判定有可能发生"导致天然气供应急剧恶化的事件"，且有可能进一步触发警戒状态甚至紧急状态。

经济部长哈贝克强调，目前暂未出现供气紧张，"但是我们必须加强预防措施，以防俄方激化局势。"他透露，发布预警后，德国联邦经济部已经设立了一个危机应对小组，负责评估天然气供应形势，以便"在必要时采取进一步提升保障能力的措施"。

尽管供气安全暂时无虞，德国联邦经济部依然呼吁家庭消费者以及工商业用户"尽可能降低天然气消耗量"。

负责监督全国基础设施运行的德国联邦网络管理局也同样呼吁个人消费者和工商业用户在当前形势下做出自己的贡献。局长穆勒(Klaus Müller)说，现在的目标是通过"开源节流"来避免供气形势恶化。

联邦经济部还要求各天然气供应、管网运行相关企业定期向德国联邦政府提交形势评估报告，并且在现阶段采取"基于市场规则的措施"保障供应。经济部指出， "基于市场规则的措施"包括"充分发挥采购侧的灵活性"、"动用天然气储备"、"优化输气流线"。

经济专家担心衰退

德国联邦能源与水利经济协会对政府发布早期预警表示欢迎。协会主席安德烈亚(Kerstin Andreae)说，尽管暂时没有出现短缺，但是各相关方面依然有必要明确在供气中断时的权利和义务，"这意味着，我们现在必须为不同警戒级别做好具体的准备，因为一旦断气，我们必须迅速行动。"

值得注意的是，德国经济部的天然气短缺应急预案中，并没有提到在进入最高级别的紧急状态时，究竟哪些行业的工商业用户被优先"断气"。德国联邦网络管理局向德广联透露，目前正在和工商业以及能源业代表进行相应的洽谈。

负责为德国政府提供宏观经济政策咨询的"经济五贤人"3月30日大幅调低了本年度的德国经济增长预期至1.8%，并且就俄罗斯供气安全问题发出警告。该专家小组指出，一旦来自俄罗斯的天然气供应中断，德国经济就会陷入更严重的衰退，通货膨胀率则会进一步升高。他们呼吁德国为"断气"早做准备，并且尽快减低对俄罗斯天然气的依赖度。

(路透社、德广联、德新社等)

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