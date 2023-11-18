俄罗斯新一年财政预算：一切都为了战争？

（德国之声中国网）本周五（2023年11月17日），俄罗斯联邦国家杜马对2024年财政预算草案进行第三次审议。支出预计达到36.6万亿卢布，收入达35万亿卢布。政府希望通过国家福利基金的资金和贷款来弥补1.6万亿卢布的赤字（占国内生产总值的0.9%），该基金通过石油和天然气收入以及管理基金的方式获取资金。

据观察人士称，2024年的预算将以军事为重点。大约30%的支出份额，即10.8万亿卢布（占国内生产总值的6%），将用于军费支出。另外3.4万亿卢布将用于国家安全和执法。社会福利拨款将从2023年的6.5万亿卢布增至2024年的7.7万亿卢布（占支出的21%）。

支出是为了"胜利"和"前线"

俄罗斯财政部长安东·西卢安诺夫（Anton Siluanow）在国家杜马相关委员会会议上表示，"胜利"和"前线"是拟定预算草案的目标。其后他又承诺，该预算不应被视为"军事"预算，因为"在支出方面社会问题更为优先"。

然而，这种说法只能算是部分正确。纯粹就数字而言，如果将教育、卫生、社会政策和体育等项目加在一起，社会领域的支出将增加1.4万亿卢布。但这一支出在总预算中的比重将从今年的31.7%下降到明年的29.9%。

回到上世纪90年代？

考虑到对乌克兰的战争仍在持续，预算中增加军费支出并不令人惊讶，但相比于2023年，68%的增幅对大多数经济专家来说确实出乎意料。莫斯科经济学院创始人之一安德烈·雅科夫列夫（Andrei Yakovlev）强调了这一点，他目前在哈佛大学戴维斯俄罗斯与欧亚研究中心从事研究工作。

雅科夫列夫认为，很可能需要贬值卢布来满足预算。这可能在2025年带来与高通胀相关的严重的宏观经济风险。他指出，这种情况让人想起上世纪90年代，当时国家启动印钞以支付工资，但最终导致了典型的通货膨胀螺旋。"克里姆林宫过去一直通过提及上世纪90年代的困境来警告人们，那是一个应该避免的局面，但现在他们却自己将经济推向了这一步，" 雅科夫列夫在接受德国之声采访时说道。

此外，雅科夫列夫认为，俄罗斯当局将试图通过内部渠道，弥补由于制裁等原因而减少的石油和天然气出口收入。"政府公开谈及增加税收，额外税收将涉及到企业及个人。人们面临的罚款金额预计也将增加，" 雅科夫列夫猜测道。

他还指出，预算中计划削减卫生、教育和国民经济等领域的开支。"修建新道路和发展抵押贷款计划的项目很可能会被削减，"他说道。

战争太「烧钱」，俄罗斯财政压力山大

俄罗斯面临劳动力短缺

莫斯科国立大学地区社会经济发展专家纳塔莉娅·苏巴列维奇（Natalya Subarevich）在接受德国之声采访时表示，2024年的国家预算草案可以被形容为"军事"的。然而，这位教授表示，只有在出现大规模国有化且所有部门均需调整以满足国家军事生产和需求的情况下，才能谈及所谓"战时经济"。但目前尚未出现这种情况。

苏巴列维奇表示，今年将克服去年人民收入下降的问题。措施包括：子女17岁以下的贫困家庭每月福利津贴将大幅上涨；养老金指数化，以减少通胀压力；军事领域工资将上调。苏巴列维奇表示："按照俄罗斯的标准，成千上万的合同士兵和动员入伍士兵将获得很高的津贴。总体而言，人们的收入在增长，但并非所有人都是如此。"

苏巴列维奇说，俄罗斯面临的一个严重问题是日益严重的劳动力短缺，这也与战争有关。"近百万人脱离了实体经济，一些人逃走了，一些人上了战场。根据人口统计学家估计，中产阶级中大约有 40 万到 60 万受过良好教育的人离开了俄罗斯，这其中只有少数人后来返国。俄罗斯正在失去"人力资本"，而这正是推动发展的最重要因素，"苏巴列维奇解释道。

经济学家亚历山德拉·奥斯莫洛夫斯卡娅-苏斯利纳（Alexandra Osmolowskaja-Suslina）认为，尽管军事和安全部门的支出达到了创纪录的水平，但社会政策仍是政府支出整体结构中的重中之重。"此外，这个草案根本无法被称为一个以发展为导向的预算，"她告诉德国之声。为军工复合体提供资金注入，虽然可能带来国内生产总值的增长，但这种增长仅仅是一个形式上的指标，而不能被视为公民富裕程度提高的可靠依据。

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