 俄罗斯斡旋 亚美尼亚和阿塞拜疆达成停火协议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.10.2020

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俄罗斯斡旋 亚美尼亚和阿塞拜疆达成停火协议

亚美尼亚和阿塞拜疆外长在莫斯科达成纳卡地区停火协议。俄罗斯扮演了中间人角色。这是武装冲突爆发以来，这两个前苏联加盟国之间的首次外交接触。

Moskau Gespräche zwischen Armenien und Aserbaidschan über Berg-Karabach | Außenminister (Russian Foreign Ministry Press Office/Tass/imago images)

俄罗斯外长拉夫罗夫同亚美尼亚、阿塞拜疆外长在莫斯科进行了10小时磋商

DW.COM

南高加索卡拉巴赫山区的战事再次造成人员伤亡。亚美尼亚国防部称，舒沙市（Schuscha）著名的圣救世主大教堂遭轰炸，严重受损。

亚美尼亚与阿塞拜疆在纳戈尔诺-卡拉巴赫地区（Bergkarabach）的冲突再次升级。种种迹象表明，这次的战争不容易解决。

陷入混战的亚美尼亚和阿塞拜疆互相批评对方袭击平民地区。阿塞拜疆总统发表激烈讲话，宣誓将夺回争议地区的主权。人道救援组织红十字会则认为任何无差别攻击行为都违反国际法。

（德国之声中文网）在高加索的纳戈尔诺-卡拉巴赫（Berg-Karabach）地区（简称"纳卡地区"）战火重燃近两周后，亚美尼亚和阿塞拜疆达成停火协议。当地时间周五（10月9日）夜间，在冲突方中间进行斡旋的俄罗斯外长拉夫罗夫在莫斯科宣布了这一消息。

拉夫罗夫强调，停火协议自周六中午起生效。尚不清楚的是，该协议有效期多长。在同两国外长做了10小时磋商后，拉夫罗夫指出，有关停火的特殊条件还需谈判，但交战双方均同意，举行实质性和平谈判。

不过，周六早晨，双方均报称战斗仍在继续。

俄罗斯外长拉夫罗夫称，达成协议后，亚美尼亚和阿塞拜疆也将互相交换战俘、移交死者尸体，国际红十字会将帮助落实停火。他指出，未来和平谈判将在欧洲安全与合作组织的主持下进行。

在莫斯科的磋商是9月27日武装冲突爆发以来亚美尼亚和阿塞拜疆两国之间的首次外交接触。

Moskau Gespräche zwischen Armenien und Aserbaidschan über Berg-Karabach | Außenminister ohrab Mnatsakanyan (Russian Foreign Ministry Press Office/Tass/imago images)

亚美尼亚外长在该国国家电视台称赞了俄罗斯总统普京，称普京亲自介入起了关键作用

俄罗斯政府分别邀请了亚美尼亚外长姆纳察卡尼杨（Zohrab Mnatsakanyan）和阿塞拜疆外长贝拉莫夫（Jeyhun Bayramow）赴莫斯科。谈判结束后，这两国外长均会出席记者会，但都没有对媒体表态。不过，亚美尼亚外长姆纳察卡尼扬之后在该国官媒称赞了俄罗斯总统普京，指出他亲自介入并起了关键作用。

两国政府均指控对方，周六早晨仍对平民居住区开火。得到亚美尼亚支持的纳戈尔诺-卡拉巴赫地区当局通报说，自周五以来，其安全部队中有28名成员阵亡。

位于南高加索的纳戈尔诺-卡拉巴赫地区住民多为信仰基督教的亚美尼亚人。但在国际法上，该地区属于穆斯林居多数的阿塞拜疆。1991年，纳戈尔诺-卡拉巴赫宣布脱离阿塞拜疆。9月底爆发的武装冲突已导致数百人丧生。鉴于亚美尼亚得到俄罗斯支持、阿塞拜疆得到土耳其支持，若纳戈尔诺-卡拉巴赫战火扩大，就有可能对经济造成超出该地区的影响：多条重要油气输送管道经由南高加索。

此次武装冲突是1991至1994年战争以来的最严重事件。共导致约3万人死亡的那次战争以达成停火协议告终。不过，该协议曾一再遭破坏。

观看视频 01:26

亞塞拜然和亞美尼亞爆發激烈戰事

凝炼/王凡（德新社、路透社）

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