俄罗斯政府辞职 普京推荐新总理

(德国之声中文网)俄罗斯总理梅德韦杰夫（Dmitry Medvedev）率领官员辞职之后，俄罗斯政府将很快便会有新的总理。

克里姆林宫说：「总统普京与米舒斯京举行了工作会议，并建议他承担政府首脑...在他的同意下，(普京)提交了米舒斯京总理大选的候选资格，将由俄罗斯议会审议。」

自2010年以来，米舒斯京（Mikhail Mishustin）一直是俄罗斯联邦税务局局长，并且不被认为是一个高调的政治家。

俄罗斯联邦理事会副主席伊利亚斯·乌马哈诺夫（Ilyas Umakhanov）对俄罗斯国际文传电讯社(interfax)说："米舒斯京的候选人资格绝对是出乎意料的，但这并不意味着他是引发抗争的人。"

乌马汉诺夫形容这位税务官员"经验丰富，是体制的一部份。"

米舒斯京是谁？

现年53岁的米舒斯京出生于莫斯科，在1990年代担任资讯工程专家。他从1998年开始在税务部门工作，后来被任命为税务部副部长。 2008年，他担任俄罗斯投资公司UFG的负责人，该公司当时与德国的德意志银行合作。米舒斯京于2010年被任命为俄罗斯税务局局长。他也是俄罗斯冰球联盟的理事会成员。

米舒斯京在被任命担任新职务后，在星期三晚上会见了俄罗斯议会的高级议员。俄罗斯国会下议院定于隔天(1月15日)对他的候选人资格进行投票。

宪法改革

此前，俄罗斯总统普京在国会议员的年度演讲当中，提出了一系列宪法改革，将赋予议会更多权力，包括选举总理的能力。

这些变化将对国家的权力分配产生重大变化。梅德韦杰夫坐在普京旁边，在国家电视台上说: 「现在这个形式的政府已经辞职。」

这位总理表示，这个决定是为了要给接下来的改革开辟道路。在这之前，普京说宪法改革将会送交全民公投。普京也曾要求原本的政府，在新政府组成之前继续履行职责。但是根据俄罗斯国际文传电讯社报道，普京补充道，就算政府未能完成某些任务，他也仍然「对政府的表现感到满意」。

克里姆林宫的权力斗争

虽然普京和梅德韦杰夫在公开场合似乎立场一致，但是俄罗斯政治分析家阿列克谢·库托夫(Alexey Kurtov)将梅德韦杰夫的辞职诠释为这位总理「不同意」普京提出的全面改革。

俄罗斯政治顾问协会（RAPC）主席库尔托夫说："我认为这是梅德韦杰夫的自发反应，他不同意总统的提议。"

库尔托夫认为，梅德韦杰夫长期以来与现任议会发言人维亚切斯拉夫·沃洛丁（Vyacheslav Volodin）争夺权力，而普京提出的变革将赋予俄罗斯议会有权任命总理。

普京前往杜马？

这项变革可能大幅影响普京接下来的政治生涯。普京在卸下俄罗斯联邦安全会议(FSB)主席一职之后，从2000年起一直担任总统或总理至今。现年67岁的他正在担任第二任总统，俄罗斯法律禁止他继续连任。

政治分析师阿巴斯·加利亚莫夫（Abbas Gallyamov）对德国之声说："我不排除普京正准备在议会担任发言人的角色。" 他说:"由于普京现在的主要任务是确保自己的政治前途，我们可以认为他正在为自己铺路。"

反对派政治人物和前经济部长安德烈·涅恰耶夫（Andrey Nechayev）告诉德国之声，普京正在"探查形势，以便永远掌权"。

当梅德韦杰夫准备离开总理职位时，普京暗示他，会把他留在权利中心的附近，担任俄罗斯安全理事会副主席。该委员会由普京本人主持，负责国家安全事务。安理会成员包括总理以及几位部长。普京周三建议设立安理会副主席一职，并表示梅德韦杰夫应担任这一职务。

罗法/(美联社、法新社、路透社、国际文传电信社)