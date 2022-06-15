俄罗斯放缓供气 德国天然气紧急计划「警报」响起

德国正在寻求降低天然气需求，以应对俄罗斯缩减供气量带来的长期短缺，消费者可能要面对天然气价格进一步上涨。
（德国之声中文网）德国经济部长哈贝克（Robert Habeck）周四宣布，该国将进入其三阶段天然气供应紧急计划中的第二阶段。
鉴于当前莫斯科入侵乌克兰的紧张局势，德国最大的天然气供应国俄罗斯很有可能停止其供应，使德国进入了「警报」级别。
在第二阶段，理论上允许公用事业部门将高价格转嫁给顾客，从而帮助降低需求，以防止长期供应短缺。然而，这不会自动发生，需要联邦网络管理局的正式同意，该局是天然气和电力的监管机构。
第二阶段的宣布是政府计划采用更多燃煤电厂的前提条件，以避免在电力生产中使用天然气。
只有在第三阶段，即「紧急」级别，才会要求联邦网络管理局对天然气进行配给。私人家庭享有特殊保护，并将尽可能持久地获得天然气，而工业界则必须忍受天然气的短缺。医院、住院护理设施、残疾人护理和支持设施，以及消防队、警察和武装部队也将受到保护。
自3月底以来，德国一直处于紧急计划的第一阶段。
俄罗斯天然气公司（Gazprom）上周将通过北溪一号管道的流量削减到仅为产能的40%，专家们说，完全切断供应只是时间问题。
哈贝克称情况「严重」，他表示俄罗斯减少天然气供应是「对我们的经济攻击」。
他说，俄罗斯总统普京想制造不确定性，推高价格并引起摩擦。
「我们正处于一场天然气危机中」，哈贝克说。 「从现在开始，天然气是一种供应短缺的商品。价格已经很高了，我们必须考虑到他未来会进一步上涨。」
他说，现在的首要任务是填补储存设施。他表示，政府正在寻找替代供应商，并正在开发可再生能源，他还呼吁大家作出更多努力来节约天然气。
（路透社、法新社、德新社）
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俄罗斯一再减少向德国输送天然气的供应量，德国经济部长警告如果不立即采取行动，今冬可能会出现严重的天然气短缺危机。经济部正在推出的应对核心措施包括国家投入数十亿欧元的资金加快天然气储备、使用火力发电替代天然气发电以及鼓励工业界减少天然气消耗。
就在德国总理肖尔茨与其他欧盟政府首脑齐聚乌克兰首都基辅之时，俄罗斯天然气工业股份公司继续削减了对德国的供应。经济部长哈贝克呼吁节约能源。人们越来越担心普京会彻底关上向德国输送天然气的阀门。
根据德国联邦经济部高官的说法，德国目前尚无供气瓶颈，但今年入冬后，可能出现严重短缺现象。本周连续两天，克里姆林宫控制下的俄气Gazprom宣布将北溪管道的天然气供应量削减。