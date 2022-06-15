 俄罗斯放缓供气 德国天然气紧急计划「警报」响起 | 经济纵横 | DW | 23.06.2022

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经济纵横

俄罗斯放缓供气 德国天然气紧急计划「警报」响起

德国正在寻求降低天然气需求，以应对俄罗斯缩减供气量带来的长期短缺，消费者可能要面对天然气价格进一步上涨。

Berlin PK Wirtschaftsminister Habeck

德国经济部长哈贝克6月23日在柏林举行新闻会发布有关天然气供应“警报”

（德国之声中文网）德国经济部长哈贝克（Robert Habeck）周四宣布，该国将进入其三阶段天然气供应紧急计划中的第二阶段。

鉴于当前莫斯科入侵乌克兰的紧张局势，德国最大的天然气供应国俄罗斯很有可能停止其供应，使德国进入了「警报」级别。

第二阶段意味着什么？

在第二阶段，理论上允许公用事业部门将高价格转嫁给顾客，从而帮助降低需求，以防止长期供应短缺。然而，这不会自动发生，需要联邦网络管理局的正式同意，该局是天然气和电力的监管机构。

第二阶段的宣布是政府计划采用更多燃煤电厂的前提条件，以避免在电力生产中使用天然气。

只有在第三阶段，即「紧急」级别，才会要求联邦网络管理局对天然气进行配给。私人家庭享有特殊保护，并将尽可能持久地获得天然气，而工业界则必须忍受天然气的短缺。医院、住院护理设施、残疾人护理和支持设施，以及消防队、警察和武装部队也将受到保护。

自3月底以来，德国一直处于紧急计划的第一阶段。

俄罗斯天然气公司（Gazprom）上周将通过北溪一号管道的流量削减到仅为产能的40%，专家们说，完全切断供应只是时间问题。

Umwelt Storage-Anlagen

位于德国Mallnow的压缩机站主要处理来自俄罗斯的天然气

经济部长说了什么？

哈贝克称情况「严重」，他表示俄罗斯减少天然气供应是「对我们的经济攻击」。

他说，俄罗斯总统普京想制造不确定性，推高价格并引起摩擦。

「我们正处于一场天然气危机中」，哈贝克说。 「从现在开始，天然气是一种供应短缺的商品。价格已经很高了，我们必须考虑到他未来会进一步上涨。」

他说，现在的首要任务是填补储存设施。他表示，政府正在寻找替代供应商，并正在开发可再生能源，他还呼吁大家作出更多努力来节约天然气。

（路透社、法新社、德新社）

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