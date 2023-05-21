 俄罗斯指责“破坏分子”在边境州搞恐袭 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.05.2023

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俄罗斯指责“破坏分子”在边境州搞恐袭

与乌克兰接壤的俄罗斯别尔哥罗德州境内的军事行动仍在继续。俄罗斯当局指责乌克兰“破坏分子”入侵俄罗斯。基辅方面对此予以否认。由俄罗斯公民组成“俄罗斯自由军团”等组织声称对别尔哥罗德州的袭击事件负责。

俄罗斯方面称，边境州别尔哥罗德地区周一发生武装袭击，当地不少居民被紧急疏散。

俄罗斯方面称，边境州别尔哥罗德地区周一发生武装袭击，当地不少居民被紧急疏散。

（德国之声中文网）俄罗斯方面称，俄罗斯军队和安全部队周二（5月23日）继续在别尔哥罗德地区（Belgorod）清剿从乌克兰进入的“破坏分子”。

别尔哥罗德州与乌克兰接壤。俄罗斯方面称，周一这里发生了武装袭击

该州州长格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）提醒当地被疏散的居民暂时不要回家。他说：“安全机构正在进行所有必要的行动。我们正在等待反恐行动的结束。”

自从去年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，别尔哥罗德地区已经多次遭到炮击，造成数十人死亡。这也不是俄罗斯第一次指控乌克兰破坏分子入侵袭击。但是美联社指出，这是俄罗斯方面首次出现反入侵行动持续到第二天仍未结束，“凸显出莫斯科在侵略战争中陷入困境”。

英国国防部在推特上表示：“俄罗斯在其边境地区正面临着越来越严重的多领域安全威胁，包括作战飞机的损失、对铁路遭到简易爆炸装置攻击，以及现在直接出现的游击队行动。”

别尔哥罗德州州长格拉德科夫报告称，在这次袭击中受伤人数已经达到10人。他说，周一下午乌克兰武装部队的一个破坏小组潜入距离乌克兰边境约5公里的格拉沃隆镇（Graivoron）。这个镇子还遭到乌克兰的炮火袭击。

由此遭到炮击，很多居民被紧急疏散。

由此遭到炮击，很多居民被紧急疏散。

他后来宣布在开地区开展反恐行动，并实施特别管制，包括对人员进行检查等等。

乌克兰方面称，袭击别尔哥罗德州的是俄罗斯的武装游击队。乌克兰情报局发言人切尔尼亚克（Andrii Cherniak）说，由俄罗斯公民组成的自称为“俄罗斯自由军团”和“俄罗斯志愿军团”的组织是袭击事件的制造者。基辅方面与这些军事行动无关。

俄罗斯志愿军团在Telegram上发布消息称，继3月之后，该组织再次跨过边境进入俄罗斯，并为袭击事件负责。

俄罗斯志愿军团自称是“站在乌克兰一边作战的志愿部队”。外界对该组织知之甚少，也不清楚它是否与乌克兰军队有任何联系。“俄罗斯自由军团”的情况也是如此。

“俄罗斯自由军团”在乌克兰电视上表示，希望沿边境建立一个“非军事区”，可以防止俄罗斯军队炮击乌克兰。这一消息无法得到独立核实。

俄罗斯方面称，周一除了“破坏分子”的入侵，别尔哥罗德州的多个居民区遭到无人机的袭击。袭击虽然没有造成人员伤亡，但是破坏了一些建筑物并引起火灾。别尔哥罗德州称周二上午防空系统又击落了两架无人机。

（美联社、法新社）

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