俄罗斯指责以色列需为被击落军机负责

（德国之声中文网）法新社报道称，军机坠毁导致15人丧生。俄罗斯国防部长绍伊古（Sergej Schoigu）在与以色列防长利伯曼（Avigdor Lieberman）的电话交谈中提出了严正抗议。绍伊古所在的国防部在双方通话后发布消息称：“俄罗斯飞机被击落以及机组人员死亡的全部责任在于以色列方面”。

本周一，一架俄罗斯IL-20型军用飞机在地中海上空被叙利亚防空系统发射的一枚苏制S-200型导弹击中。法新社报道称，与俄罗斯结盟的叙利亚政府军其实是想用这枚导弹向一架当时正在叙利亚作战的以色列军机发起攻击。但是这枚导弹最后击中了盟友俄军的一架正在降落过程中的飞机。

法新社援引一位俄罗斯官方发言人报道称，后者指责以色列“把俄方飞机当作掩护，躲过了叙利亚防空部队的攻击。”这位发言人表示：“以色列军方不负责任的做法导致15名俄军士兵丧生。”

俄罗斯国防部指责以色列，仅提前一分钟通知莫斯科即将对叙利亚发起进攻。导致俄方无法让飞机“转移到安全区”。

导弹横飞 谁打谁？

莫斯科方面还指出，在同一时间，以色列对叙利亚拉塔基亚省（Latakia）所在地区实施过导弹攻击；此外，法国一艘护卫舰也发射过火箭。以军一名发言人拒绝对相关报道表态。

叙利亚官媒报道说，叙空军拦截了多枚从地中海发射、以位于海港城市的叙利亚技术设施为目标的导弹。接近反对派的叙利亚人权观察站称，导弹的打击目标为一火箭库，发出巨大爆炸声。谁是攻击方，暂不清楚。

该观察站称，在导弹攻击中至少有2名叙利亚士兵丧生，10名军人受伤。该观察站认为，以色列要为对叙武器库的此次攻击行动负责。

多年来，以色列曾多次攻击过叙利亚境内的武器弹药库，以阻止对驻扎在那里的伊朗部队或黎巴嫩什叶派民兵的武器供应。五角大楼称，美国未介入相关事件。路透社和美国有线电视新闻网CNN之前也曾援引一名未透露姓名的白宫政府官员报道说，这架俄罗斯军机乃是在以色列空袭中被叙利亚防空部队误击坠落的。

在叙利亚战争中，俄罗斯武装力量支持阿萨德总统军队。俄罗斯在拉塔基亚有一军事基地。

凝炼/任琛/叶宣（德广联、路透社等）