 俄罗斯指认3个德国NGO “不受欢迎” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.05.2021

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时政风云

俄罗斯指认3个德国NGO “不受欢迎”

俄罗斯总检察指认3个德国非政府组织 "不受欢迎 "，受到德国外长马斯的批评。这3个组织都表示，他们致力于促进德俄两国交流，增进相互了解。

Russland Gebäude Russischen Generalstaatsanwaltschaft

图为莫斯科的俄罗斯总检察长办公室

（德国之声中文网）俄罗斯总检察长周三（5月26日）指认3个德国非政府组织 "不受欢迎"，这些组织和德国外长马斯对此予以批评。

这三个非政府组织是欧洲俄语者论坛（Forum of Russian-Speaking Europeans）、自由现代中心（Center for Liberal Modernity）和德俄交流（German-Russian Exchange）。俄罗斯总检察长根据该国一项广受批评的法律作出这一指认，该法律旨在遏制对俄罗斯政府的批评。

这三个非政府组织做了什么？

俄罗斯总检察长办公室声称这三个德国非政府组织的工作 "威胁到俄罗斯联邦宪法秩序和安全的基础"。

其中两个组织参加了圣彼得堡对话（St. Petersburg Dialogue），这是一个为德俄两国民间社会、专家学者和政策制定者聚谈提供的平台。那项有争议的俄罗斯法律要求接受外国资金并从事 "政治活动 "的非政府组织登记为 "外国代理人"。

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《欧中投资协议》文本中，针对在华非政府组织的条款规定其在华高级主管应由中国公民担任。一名德国基金会的代表对德国之声表示，一旦这一限制成为现实，将会对欧洲NGO在华运营构成"非常大的影响"。

在经历了特朗普时代德美关系的低谷后，德国外交部长马斯周二发表演说，期望跨大西洋国家可以重返共同行动，以在特定议题上对中国与俄罗斯所发出的挑战做出回应。但他同时指出，制造“东西对立”并不符合西方利益。

德国绿党双主席之一及总理候选人贝尔博克表示，她希望德国对俄罗斯入侵乌克兰以及中国的全球野心采取更强硬立场。本周日最新民调显示，绿党的支持率已略微超过默克尔的联盟党。

2016年4月中国人大颁布的《境外非政府组织境内活动管理法》今年元月起开始生效。批评人士认为这部法律让很多国际NGO难以在中国继续立足，进一步压制中国公民社会发展。德国墨卡托中国研究中心的专家朗跃（Bertram Lang）就此接受了德国之声专访。

这三个非政府组织的总部都在柏林。自由现代中心自我描述为一个促进民主、自由并向世界开放的智囊机构。它与莫斯科的萨哈罗夫中心合作，致力于保护俄罗斯的人权。它将俄罗斯的指认描述为 "反复无常的政治行为"。

"它的目的是通过戴帽子来阻止我们与俄罗斯伙伴的合作，"该非政府组织的负责人富克斯（Ralf Fücks）说，"我们从不讳言我们对普京政权的批评立场，我们将更加努力地与俄罗斯的公民社会合作。"

德俄交流多年来一直与圣彼得堡的一个伙伴组织合作，从事国际志愿者交流项目。

欧洲俄语者论坛在其网站上说，它反对俄罗斯政府关于欧洲讲俄语人士身份认定的政策。

德国外长发表批评意见

德国外长马斯说："禁止那些努力增进我们两国和两国人民之间理解的组织的工作，是对我们实现与俄罗斯更好关系的努力的严重挫败。"

他说，"他们所做的工作，完全不能证明这种指认的正当性。"马斯呼吁俄罗斯政府扭转错误方向，"鼓励民间社会自由交流"。

（美联社、德新社、路透社）

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