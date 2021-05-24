俄罗斯指认3个德国NGO “不受欢迎”

（德国之声中文网）俄罗斯总检察长周三（5月26日）指认3个德国非政府组织 "不受欢迎"，这些组织和德国外长马斯对此予以批评。

这三个非政府组织是欧洲俄语者论坛（Forum of Russian-Speaking Europeans）、自由现代中心（Center for Liberal Modernity）和德俄交流（German-Russian Exchange）。俄罗斯总检察长根据该国一项广受批评的法律作出这一指认，该法律旨在遏制对俄罗斯政府的批评。

这三个非政府组织做了什么？

俄罗斯总检察长办公室声称这三个德国非政府组织的工作 "威胁到俄罗斯联邦宪法秩序和安全的基础"。

其中两个组织参加了圣彼得堡对话（St. Petersburg Dialogue），这是一个为德俄两国民间社会、专家学者和政策制定者聚谈提供的平台。那项有争议的俄罗斯法律要求接受外国资金并从事 "政治活动 "的非政府组织登记为 "外国代理人"。

这三个非政府组织的总部都在柏林。自由现代中心自我描述为一个促进民主、自由并向世界开放的智囊机构。它与莫斯科的萨哈罗夫中心合作，致力于保护俄罗斯的人权。它将俄罗斯的指认描述为 "反复无常的政治行为"。

"它的目的是通过戴帽子来阻止我们与俄罗斯伙伴的合作，"该非政府组织的负责人富克斯（Ralf Fücks）说，"我们从不讳言我们对普京政权的批评立场，我们将更加努力地与俄罗斯的公民社会合作。"

德俄交流多年来一直与圣彼得堡的一个伙伴组织合作，从事国际志愿者交流项目。

欧洲俄语者论坛在其网站上说，它反对俄罗斯政府关于欧洲讲俄语人士身份认定的政策。

德国外长发表批评意见

德国外长马斯说："禁止那些努力增进我们两国和两国人民之间理解的组织的工作，是对我们实现与俄罗斯更好关系的努力的严重挫败。"

他说，"他们所做的工作，完全不能证明这种指认的正当性。"马斯呼吁俄罗斯政府扭转错误方向，"鼓励民间社会自由交流"。

（美联社、德新社、路透社）

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