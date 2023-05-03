俄罗斯指控乌克兰无人机袭击克宫普京官邸

俄罗斯本周三指控乌克兰在夜间用无人机袭击克里姆林宫，企图杀害普京总统，但没有成功，未造成人员伤亡或物质损失。俄方称将保留在合适的时间地点进行报复的权利。
（德国之声中文网）克里姆林宫当地时间5月3日发表声明称，有两架无人机对克里姆林宫内普京的官邸进行了攻击。俄罗斯军方和特勤部门利用雷达控制系统及时采取了行动，击落了无人机。事件没有造成人员伤亡或财产损失。
声明称，"我们认为这些行动是有计划的恐怖行为，是试图攻击总统的生命，它发生在胜利日前夕，也就是外国客人也计划出席的5月9日阅兵式的前夕......"
声明还表示，俄罗斯保留实施报复的权利。这意味着，莫斯科可能利用该事件为其将对乌战争进一步升级提供理由。
乌克兰总统的一名高级官员说，基辅与这起无人机袭击事件没有任何关系，这是俄罗斯入侵乌克兰14个月来对乌克兰提出的最戏剧性的指控。
与俄罗斯执法机构有联系的电报频道发布了一段视频，显示一个飞行物逐渐靠近克里姆林宫议会上院大楼的穹顶，并在抵达前发生强烈的光爆。路透社无法立即核实该视频的真实性。
克里姆林宫的声明称，无人机的碎片散落在克里姆林宫的地上，但没有造成人员伤亡或物质损失。
俄新社称，普京当时不在克里姆林宫。周三在位于莫斯科郊外的新奥加廖沃官邸工作。
在俄罗斯社交媒体上流传的另一个视频显示，在据称的袭击事件发生后，克里姆林宫上空升起烟雾。
该视频发布于周三凌晨，发布者是一个与克里姆林宫有着一河之隔的社区居民小组。俄罗斯媒体，包括军事新闻机构红星电视台（Zvezda）都转载了这个视频。
俄罗斯国家通讯社塔斯社说，5月9日的红场阅兵将照常进行。
莫斯科市长索比亚宁当天表示，该市已立即禁止未经授权的无人机飞行。
（路透社）
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在习近平结束访问离开莫斯科的当日，俄罗斯又对包括基辅周边在内的乌克兰多个地区发动了无人机轰炸，造成多人死伤。而就在这波袭击开始前几个小时，日本首相岸田文雄刚刚结束对乌克兰的访问离开该国。
俄乌战争进入第14个月、基辅准备可能的反攻之际，俄总统普京视察了在乌克兰的两处俄军指挥部。乌总统泽连斯基则视察了距离巴赫穆特市70公里左右的一个战区。乌方称，俄军加大了在巴赫穆特地区的重型炮火和空袭力度。
俄罗斯称，乌克兰本周一（12月5日）和周二两天使用无人机打击了俄罗斯本土三个军用机场。本周一，俄罗斯向乌克兰发起新一轮导弹空袭。乌军称，俄军发射的70枚导弹中60多枚被乌克兰成功拦截。