俄罗斯承认对敖德萨采取了导弹袭击

（德国之声中文网）在国际社会对乌克兰港口城市敖德萨遭到导弹袭击事件进行谴责之后的第二天，俄罗斯官方承认使用"口径"导弹袭击了敖德萨港。

俄罗斯卫星通讯社报道称，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃在Telegram频道上写道：“‘口径’导弹摧毁了敖德萨港的军事基础设施，精准的打击把一艘乌克兰军舰送到了基辅政权喜欢的地方。”

俄罗斯和乌克兰周五（7月22日）同意恢复通过黑海出口乌克兰粮食。乌克兰总统泽连斯基在周五晚上的视频讲话中说，周五在伊斯坦布尔签署的这份文件“完全符合乌克兰的利益”。这项由联合国和土耳其斡旋达成的协议也受到非洲联盟(African Union)的欢迎，因为这将解决非洲迫在眉睫的饥饿问题。

协议允许从黑海的三个主要乌克兰港口--敖德萨、切尔诺莫斯克和尤日内出口粮食。联合国秘书长古特雷斯还宣布成立一个联合协调中心来监测执行情况。古特雷斯在土耳其伊斯坦布尔表示，签署的关于通过黑海恢复乌克兰谷物出口的“前所未有的协议”是处于粮食危机的世界中一座“希望的灯塔”。他指出，除了稳定全球食品价格外，这份协议“将为处于破产边缘的发展中国家和处于饥荒边缘的最弱势群体纾困”。

不过，敖德萨港在协议达成的第二天就遭到了导弹袭击。

土耳其方面在同俄方代表进行沟通之后对外表示，俄罗斯拒绝接受对其使用导弹袭击敖德萨的指责，并希望对此进行调查。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃发表的评论是俄罗斯方面对该事件做出的第一个官方声明。

乌克兰总统泽连斯基谴责针对敖德萨的导弹袭击是“俄罗斯方面赤裸裸的野蛮行径”。

美国国务卿布林肯也对这一袭击事件做出批评。他说，刚刚就通过黑海出口乌克兰粮食的协议达成后仅过了一天，俄罗斯就违背了其承诺。他表示对莫斯科的可信度存在“严重怀疑”。

（德新社、美联社）

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