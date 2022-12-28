 俄罗斯承认士兵违规使用手机导致乌军袭击得手 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.01.2023

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俄罗斯承认士兵违规使用手机导致乌军袭击得手

俄罗斯国防部对外承认，大量俄军士兵在顿涅茨克马克耶夫卡地区一临时兵营违规使用手机，为乌克兰军方提供定位并让其有机会采取袭击行动。死亡人数也从先前公布的63人修正为89人。

新年1月1日，乌克兰炮兵向俄军在马克耶夫卡地区的一个临时部署点发射了6枚“海马斯”火箭弹，造成俄军大量人员伤亡。

新年1月1日，乌克兰炮兵向俄军在马克耶夫卡地区的一个临时部署点发射了6枚“海马斯”火箭弹，造成俄军大量人员伤亡。

（德国之声中文网）俄罗斯国防部修正了顿涅茨克马克耶夫卡地区一临时部署点军人死亡的人数。此前公布的死亡人数为63人，修正后的死亡人数上升至89人。新年1月1日，乌克兰炮兵向俄军在马克耶夫卡地区的一个临时部署点发射了6枚“海马斯”火箭弹，造成俄军大量人员伤亡。俄罗斯武装力量军事政治总局第一副局长谢夫留科夫中将（Sergej Sewrjukow）周三（1月4日）对外承认，“海马斯”火箭弹的爆炸造成建筑物的楼板坍塌。死亡军人中包括一名副团长。

谢夫留科夫首次对外承认造成“悲剧”的原因是俄军大量士兵违反规定在新年夜使用手机，被乌克兰军方定位并随后采取了袭击行动。谢夫留科夫说，6枚“海马斯”火箭弹中两枚被防空系统拦截，4枚装有杀伤爆破弹头的火箭弹击中俄罗斯军人所在的建筑物。

乌克兰方面声称这场袭击造成马克耶夫卡临时兵营400人死亡，300人受伤。

俄罗斯武装力量军事政治总局第一副局长谢夫留科夫对外表示，相关调查仍在进行，但是事件的背景就是俄军士兵使用手机“给了对手确定方向和坐标并进行攻击”的机会。他还说，根据调查结果，有过错的官员将被追责。

俄罗斯国防部称，俄方军队进行了还击，并摧毁了乌克兰军队用于打击马克耶夫卡的“海马斯”多管火箭炮系统的发射装置。

俄罗斯方面声称还摧毁了另外4套“海马斯”多管火箭炮系统的发射装置，4辆RM-70“吸血鬼”多管火箭炮战车，800多枚火箭弹，8辆汽车，以及200多名乌克兰“民族主义分子”和外国雇佣兵。

不过没有独立消息源可以证实这一信息的真伪。

过去也曾有多个报道，俄罗斯指挥官在这场战争中犯过重大错误。乌克兰领导层反复强调，“敌人的愚蠢”有时使军队很容易获得成功。

俄罗斯总统普京在去年2月24日发动的对乌克兰的入侵中已经遭受了多次失败。

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泽连斯基在视频中还谴责俄罗斯使用导弹袭击了马克耶夫卡地区的一个为儿童提供滑冰训练的溜冰场。他说，那本来是一个长时间以来给人们带来欢乐的溜冰场。破坏这个溜冰场再次证明俄罗斯是一个“恐怖主义国家”。

（德新社）

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