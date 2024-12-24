俄罗斯战场上的朝鲜士兵伤亡已逾千人

朝鲜向俄罗斯派遣万人兵员支持，据多方消息，在那里同乌克兰作战的朝鲜士兵伤亡严重。

（德国之声中文网）乌克兰总统泽连斯基周一（12月23日）表示，在俄罗斯库尔斯克地区，已有超过3000名朝鲜士兵伤亡。他在X上表示，“朝鲜向俄罗斯军队增派士兵和补给军事装备的风险依然存在的”，“我们将对此作出明确回应”。

泽连斯基提到的数字远高于韩国军方公布的相关数字。也在周一，韩国联合参谋本部（JCS）称，在被派至俄罗斯支援对乌克兰战事的朝鲜士兵之中，伤亡人数超过千人。该部在一份声明中提到：“从各种资讯和情报来源，我们评估最近与乌克兰军队交战的朝鲜军队已有约1100人伤亡。”联合参谋本部还表示，平壤正在“准备轮调或额外部署士兵”。

此外，联合参谋本部也指出，朝鲜正在生产“自杀式无人机”，以进一步支持莫斯科，并向俄罗斯军队提供“240毫米火箭发射器和170毫米自走炮”。

路透社引述该部一名官员的话报道，自杀式无人机是金正恩重点关注的任务之一，朝鲜已表示有意将这些飞行武器交给俄罗斯。

就在上个月，乌克兰、韩国和美国的消息来源一致报告称，朝鲜至少已将1万名士兵派往俄罗斯，有些报道称这一数字达到了1.2万人。基辅在两周前也曾表示，俄罗斯军方如今在库尔斯克边境地区进攻行动中，加大使用朝鲜士兵。

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（路透社等）

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