 俄罗斯：情人节示威活动声援纳瓦尔尼 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.02.2021

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时政风云

俄罗斯：情人节示威活动声援纳瓦尔尼

“爱比恐惧更强大”这个话题2月14日这一天在俄罗斯的社交媒体上成为热门。全国各地的抗议者采取新策略来表示对被捕反对派人士纳瓦尔尼的支持。

Russland Wladiwostok Nawalny-Proteste mit Taschenlampen

向纳瓦尔尼隔空“比心”

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俄罗斯当局不仅判处克里姆林宫批评者纳瓦尔尼重刑，而且还大批逮捕他的支持者。普京治下的这个国度只剩下强权政治？

本周末，俄罗斯各地数万民众继续走上街头，抗议当局逮捕反对派领袖人物纳瓦尔尼（Alexei Navalny）。警方则采取了关地铁、封街道、拔网线的对策。

克里姆林宫批评者纳瓦尔尼的团队公布一份有关黑海之滨一处奢华物业的调查报告，指控它是普京动用公款所建。

（德国之声中文网）周日情人节这一天，俄罗斯各地的示威者在住宅庭院里举起蜡烛，为被捕的反对派人士纳瓦尔尼表示声援。

人们开亮手机屏幕，或者点亮烛火，在夜幕中组成爱心的形状。这个特别的户外声援活动持续了15分钟，口号是"爱比恐惧更强大"（Love is stronger than fear）。

组织者表示，这一行动是对过去安全部门"前所未有地打压"声援纳瓦尔尼活动的回应。

上个月，纳瓦尔尼在从德国返回俄罗斯之后随即被捕。他此前因为遭到神经毒剂毒害而被送到德国医治，西方国家认为这种神经毒剂是前苏联研发的。

最近几个月以来，俄罗斯各地举行了多次支持纳瓦尔尼的大规模示威活动。上千名抗议者被警方逮捕。

而在情人节之夜举行的这种分散、和平的示威倡议，意在让警察难以采取应对行动。周四，俄罗斯执法部门曾经警告人们，如果参加未经批准的示威游行，可能会面临刑事指控。

Russland Wladiwostok Nawalny-Proteste mit Taschenlampen

#爱比恐惧更强大

纳瓦尔尼创建的反腐败基金会官方账号在推特上转发了人们使用#LoveIsStrongerThanFear这个话题标签发表的俄语和英语推文。截止周日下午，该话题已经成为推特上俄语热门话题榜第四名。

普京回应：被敌对势力利用

面对俄罗斯各地最近发起的抗议浪潮，总统普京表示，这是海外敌对势力利用新冠疫情造成的"疲惫、沮丧和不满"情绪所煽动操纵的。

"我们的对手或者说潜在的对手总是依赖于一些野心勃勃、渴求权力的人，并且对其加以利用"，普京在接受媒体采访时说。

 

雨涵/叶宣（德新社、路透社）

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