俄罗斯：情人节示威活动声援纳瓦尔尼

（德国之声中文网）周日情人节这一天，俄罗斯各地的示威者在住宅庭院里举起蜡烛，为被捕的反对派人士纳瓦尔尼表示声援。

人们开亮手机屏幕，或者点亮烛火，在夜幕中组成爱心的形状。这个特别的户外声援活动持续了15分钟，口号是"爱比恐惧更强大"（Love is stronger than fear）。

组织者表示，这一行动是对过去安全部门"前所未有地打压"声援纳瓦尔尼活动的回应。

上个月，纳瓦尔尼在从德国返回俄罗斯之后随即被捕。他此前因为遭到神经毒剂毒害而被送到德国医治，西方国家认为这种神经毒剂是前苏联研发的。

最近几个月以来，俄罗斯各地举行了多次支持纳瓦尔尼的大规模示威活动。上千名抗议者被警方逮捕。

而在情人节之夜举行的这种分散、和平的示威倡议，意在让警察难以采取应对行动。周四，俄罗斯执法部门曾经警告人们，如果参加未经批准的示威游行，可能会面临刑事指控。

#爱比恐惧更强大

纳瓦尔尼创建的反腐败基金会官方账号在推特上转发了人们使用#LoveIsStrongerThanFear这个话题标签发表的俄语和英语推文。截止周日下午，该话题已经成为推特上俄语热门话题榜第四名。

普京回应：被敌对势力利用

面对俄罗斯各地最近发起的抗议浪潮，总统普京表示，这是海外敌对势力利用新冠疫情造成的"疲惫、沮丧和不满"情绪所煽动操纵的。

"我们的对手或者说潜在的对手总是依赖于一些野心勃勃、渴求权力的人，并且对其加以利用"，普京在接受媒体采访时说。

雨涵/叶宣（德新社、路透社）

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