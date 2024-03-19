俄罗斯总统普京传五月将访问中国

（德国之声中文网）西方政府周一（3月18日）谴责普京的再次当选既不公平也不民主。但中国、印度和朝鲜皆对普京的任期延长六年表达祝贺，凸显出2022年俄罗斯入侵乌克兰以来，地缘政治分歧的扩大。

一名不愿具名的消息人士对路透社表示，普京将访问中国。另外四名不具名消息人士也确认了这一细节。

另一位消息人士称，普京可能会在五月下旬访问中国。两名消息人士表示，普京的访问将在习近平访欧计划之前进行。

对此，克里姆林宫表示，有关普京访问的信息将在临近日期发布。

克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）对记者表示："目前正在筹备几个总统访问和高级别接触行程，我们会在日期接近时发布。"

中国外交部并未立即对路透社的报道置评。

普京与习近平

中国与俄罗斯在2022年普京访问北京时宣布友谊"无上限"，不久后俄罗斯便挥军入侵乌克兰，引发二战以来欧洲最致命的陆上战争。

近年来，中国加强了与俄罗斯的贸易和军事关系，而美国及其盟友则对两国施加了制裁，尤其是针对入侵乌克兰的莫斯科。美国将中国视为最大竞争对手，俄罗斯则是其最大民族国家威胁。美国总统拜登认为，本世纪将由民主与专制之间的生存竞争定义。

普京和习近平有着共同的广泛世界观，认为西方正在衰落，而中国则在量子计算、合成生物学、间谍活动和军事硬实力等各个方面挑战美国的主导地位。

这两位中俄领导人经常夸耀两人的亲密友谊，至今已会晤40多次，最近一次是在去年10月，普京作为主宾出席了在北京举行的"一带一路"峰会。

习近平和普京至今已会晤40多次

根据中国海关数据，中俄贸易在去年1月至11月之间达到2182亿美元，超过了两国设定的2024年前将双边贸易增加到2000亿美元以上的目标。

习近平上月与普京通电话时表示，双方应坚决反对外部势力干涉内政，明显剑指美国。

根据中国外交部新闻稿，中国外交部副部长孙卫东2月底与俄罗斯外长拉夫罗夫会面时表示，两国关系处于"历史最好时期"。

普京周日(3月17日)对记者表示，俄罗斯与中国有着相似的全球观，两国关系充满活力，部分归功于他与习近平的良好私人关系，而莫斯科和北京在未来几年会继续发展关系。

访问中国或将是普京连任后首次出访

普京的总统就职典礼将于5月7日左右举行。外交人士和观察家预计，普京将在连任后首先访问中国。去年3月，习近平打破先例开启第三次中国国家主席任期不久后即出访俄罗斯。这也是他在新冠疫情爆发后第一次出访。中国驻伯尔尼大使周一告诉当地媒体，中国正在考虑参加瑞士举办的旨在结束乌克兰战争的和平会议。

中国去年曾提出结束乌克兰战争的12点"和平计划"，但除了参加去年夏天在吉达举行的由西方主导的和平会谈外，迄今为止尚未采取重大措施解决冲突。

中国欧亚事务特使李辉本月曾在莫斯科、基辅等五个欧洲国家首都会见了官员。

（路透社）

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