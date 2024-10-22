俄罗斯总统普京主持大金砖峰会

金砖国家第16届峰会由俄罗斯总统普京做东周二拉开帷幕。36个国家确认出席。普京希望以此显示，西方对他发动乌克兰战争而采取的孤立政策并未成功。

（德国之声中文网）为期三天的扩展之后的首届"大金砖"峰会于周二（10月22日）在俄罗斯西南部城市喀山拉开帷幕。二十多位国家元首或政府首脑接受普京总统邀请莅临参加这次会议，其中包括中国国家主席习近平、印度总理莫迪和土耳其总统埃尔多安等对俄罗斯而言至关重要的国际伙伴。本次金砖峰会也是俄罗斯总统普京2022年2月入侵乌克兰以来亲自主持的最大规模的国际会议。

印度和中国仍是俄罗斯的主要伙伴

普京在会见印度总理莫迪谈到两国战略关系时表示，"俄印关系是特别优先的战略伙伴关系，正在持续性积极发展"。莫迪则表示，希望乌克兰恢复和平，他说，"我们一直就俄乌冲突保持密切联系"，"我们认为争端应该通过和平手段解决。我们完全支持尽快恢复和平与稳定的努力。"

周二前往喀山之前，莫迪说，印度"非常重视金砖国家"，"我期待在广泛的议题上进行深入讨论，期待在那里与各国领导人会面。"

莫迪：我们认为争端应该通过和平手段解决 图像来源: Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS

中国国家主席习近平也于周二上午抵达喀山，当天晚些时候，普京同习近平举行了会晤。通过翻译习近平说，"很高兴来到喀山"。据通讯社报道，普京对习近平称"亲爱的朋友"，并表示为保障全球稳定应加强与中国的纽带关系。普京还说，俄中应持续合作建立公正的世界秩序。

自2022年2月莫斯科发动入侵乌克兰战争以来，印度和中国在经济上一直为俄罗斯提供支持。尤其是中俄关系，在战争爆发前夕，两国元首宣布其双边关系"无上限"。

金砖组织BRICS于2006年成立之初只有巴西、俄罗斯、印度和中国4个国家，2010年南非加入，金砖有了5个成员国。2023年南非约翰内斯堡峰会上，金砖决定扩充成员国。阿根廷、埃塞俄比亚、埃及、伊朗、阿联酋和沙特阿拉伯都受邀加入，但后来阿根廷新总统米莱（Javier Milei）就任后表示希望奉行更为亲西方的路线，决定退出金砖。沙特也持犹豫态度，本次会议只派了部长级外交大臣参加。

目前，土耳其、阿萨拜疆和马来西亚等国已正式申请参加金砖，此外，大约十几个国家对参加该组织表示了兴趣。

普京的外交政策顾问乌沙科夫（Yuri Ushakov）表示，36个国家确认与会，其中20多个国家派出国家元首或政府首脑。乌沙科夫说，按计划普京总统将举行20多场双边会议，由此，本届峰会可能成为"俄罗斯境内有史以来最大的外交活动"。

克里姆林宫说古特雷斯会参加金砖大会。 图像来源: William Volcov/ZUMA Press Wire/picture alliance

乌克兰批评古特雷斯将与会

据克里姆林宫发出的消息，联合国秘书长古特雷斯将前往喀山参加16届峰会，并于周四与普京单独会见。此次行程将是俄乌战争爆发后古特雷斯第一次踏上俄罗斯的土地。本月早些时候俄罗斯官员就曾透露，古特雷斯已告知俄罗斯外长拉夫罗夫他将前往喀山。

乌克兰外交部批评了古特雷斯出席峰会的计划，基辅表示，古特雷斯拒绝了参加瑞士和平峰会的邀请，却接受了"战争罪犯"普京的邀请前往喀山。

(综合报道)

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