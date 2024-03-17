俄罗斯总统大选落幕 结果无悬念

（德国之声中文网）俄罗斯是世界上领土最大的国家，从最东端的勘察加半岛到最西边的飞地加里宁格勒，横跨11个时区，因此整个选举活动要持续三天。

欧安组织OSZE未获邀观察此次选举。此外，此次选举中，也没有真正的反对派候选人获准参选。反对派称，这是一次"既不自由，也不公平"的选举，多家反对派组织呼吁民众今天12点整前往投票站集结，以"排长队的形式"表达抗议。

俄罗斯当局已经对抗议行动发出警告，并称此次行动中可以看到"极端主义的苗头"。独立新闻平台Meduza 发布的截图显示，一些在首都莫斯科的异议人士收到了内容如下的恐吓短信："无论你是否支持极端主义组织，我们都欢迎你参加莫斯科的投票活动，但投票时，请保持镇定，不要排长队或做出其他挑衅。" 是谁发出了这些短信，目前并不清楚。

反对派发起抗议活动

克里姆林宫宣称，截至目前的投票情况，显示了俄罗斯民众对普京的信任以及对"乌克兰特别军事行动"的支持。选举委员会宣称，截至周六中午，已有半数选民完成了投票。

不过，独立的选举观察员则表示，选举中存在着系统性的舞弊行为。有报道称，国有企业员工被强迫参加投票，已有数百家企业在社媒上发布了集体投票的照片。据报道，在乌克兰被占领土上，乌克兰民众也被强迫参加投票活动。

此次选举结束后，现年71岁的普京将开始他的第五任俄罗斯总统任期。因为没有真正意义上的的竞选对手，普京当选并无悬念。能够构成威胁的反对派政治家，要么未获准参选，要么已被投入监狱或逃往境外。

选举期间，反对派阵营发起了一系列抗议活动。多家通讯社周五报道称，多个投票站内发生了向投票箱倾倒染料，或纵火点燃票箱的事件。目前已有多人被捕。周六，在叶卡捷琳堡，一名妇女正向投票箱倾倒绿色染料时被警方逮捕。俄罗斯过去曾多次发生过反对派人士被人泼洒绿色染料的事件，其中也包括今年二月在狱中神秘死亡的反对派领袖纳瓦尔尼。

共有1 亿1400万俄罗斯选民被呼吁投票，其中包括俄罗斯占领区的450万乌克兰民众。在2014年已被俄罗斯吞并的克里米亚半岛，当局也组织了投票活动。俄罗斯反对派呼吁国际社会拒绝承认此次选举的结果。

（德新社，德广联）

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