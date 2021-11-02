 俄罗斯开始向印度交付S-400防空导弹系统 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.11.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

俄罗斯开始向印度交付S-400防空导弹系统

尽管美国威胁会采取制裁行动，俄罗斯还是开始向印度提供S-400防空导弹系统。首批系统将在今年年底前交付印度。

S-400是俄罗斯国土防空军第三代地对空导弹系统，用于从超低空到高空、近距离到超远程的全空域对抗密集多目标空袭。

S-400是俄罗斯国土防空军第三代地对空导弹系统，用于从超低空到高空、近距离到超远程的全空域对抗密集多目标空袭。

（德国之声中文网）路透社报道称，因为从俄罗斯购买S-400防空导弹系统，印度有可能面临来自美国的制裁。

美国于2017年通过了一项法律，根据该法律，任何与俄罗斯国防和情报部门有业务往来的国家都可能面临制裁。

2018年10月印度和俄罗斯签订印方订购5套俄制S-400系统的合同，总价值55亿美元。

印度方面自称需要购买俄罗斯的防空导弹系统用于应对来自中国的威胁。中印两国都是拥核大国。去年以来，两国在边境地区的对峙局面时有升温，双方均指责对方挑衅。

新德里政府称，他们既和美国也和俄罗斯保持战略伙伴关系。

今年10月，美国两名参议员曾致函总统拜登，敦促其放弃对印度购买俄罗斯S-400防空系统施加制裁，称这种惩罚措施将危及日益增长的合作。

半岛电视台报道称，近年来，印度一直在减少从俄罗斯购买军事装备。2016年至2020年，俄罗斯对印度的武器出口下降了53%。另一方面，印度与美国的国防交易一直在增加，2020年的购买额为34亿美元。

土耳其去年12月因购买S-400受到美国制裁。美方措施包括禁止向土耳其国防工业局发放美国产品、技术的出口许可和授权，其中就包括F-35战机。土耳其2017年与俄罗斯签订25亿美元S-400订购合同，俄方2019年开始交付。

俄罗斯已经多次表示愿意帮助土耳其研制现代化战机，但是到目前为止双方在这一项目上并未达成一致。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

土耳其购置俄罗斯导弹系统

尽管招致美国和北约的强烈批评，土耳其仍然实施了购买俄罗斯S-400防空导弹系统的计划。土耳其总统埃尔多安表示，这一反导系统很快就将交付。  

俄媒: 中购俄S-400防空导弹发货 可覆盖台湾全岛

俄罗斯塔斯社引述消息人士称，俄罗斯已经开始向中国运输S-400防空导弹系统的首批装备。分析认为，如消息属实，中国大陆若在沿海部署S-400将对台湾空军构成很大的挑战。  

相关内容

North Korean citizens visit Mansu Hill in Pyongyang, where statues of former North Korean leaders -- the country's founder Kim Il Sung (L) and his son Kim Jong Il -- stand, on Oct. 10, 2020, the 75th anniversary of the founding of the Workers' Party of Korea. (Kyodo) |

中俄携手 望联合国放宽对朝鲜制裁 02.11.2021

受新冠疫情及国际制裁影响，朝鲜经济陷入危机，并有粮食短缺的风险。中国及俄罗斯希望在联合国安理会推动放宽对朝鲜制裁，但要获得他国支持，有一定难度。

This handout picture taken and released on July 17, 2021 by APEC New Zealand shows New Zealand's Prime Minister Jacinda Ardern speaking at a press conference after the APEC Informal Leaders' Retreat at the Majestic Centre in Wellington. (Photo by JEFF TOLLAN / APEC NEW ZEALAND / AFP) / --- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO /APEC NEW ZEALAND/ JEFF TOLLAN - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

APEC会议：全球各国领导人的“年终总结” 12.11.2021

这是全球各国领导人本年度的最后一次齐聚。在最新举行的亚太经济合作组织（APEC）领导人线上会议期间，各国领导人都发表了对当前世界时局的分析和展望。习近平在会上发出警告称：亚太地区绝不能回到冷战时期的紧张局势中去。

Airlines Adapt To Ever-Changing COVID-19 Protocols United Airlines planes at George Bush Intercontinental Airport in Houston, Texas on September 27th, 2021. As countries and regions around the world alter their regulations and restrictions concerning COVID-19, airlines give employees strict ultimatums about vaccines and masks. Customers, too, are informed by an array of different protocols depending on their travel plans and airlines. Houston United States mathalone-notitle210927_npv1h PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xReginaldxMathalonex

20个月后重开边境 美预计涌现旅客潮 08.11.2021

封锁20个月后，美国在11月8日重新向国际旅客开放陆空边境，除了大量涌入的人潮让边境管制单位如临大敌，欧洲新一波疫情也为这项政策带来变数。

广告

媒体看中国

Taiwan Symbolbild Konflikt mit China

墙外文摘：中共“历史决议“中的台湾问题

有评论认为，习近平新时代的第三份历史决议提及台湾问题，但是这并不是中共历史决议首次纳入台湾。对中共而言，第二个百年征程（2049年）必然要解决台湾问题。然而，邓小平下决心仍办不成的事，习近平就能够搞定吗？  