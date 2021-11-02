俄罗斯开始向印度交付S-400防空导弹系统

（德国之声中文网）路透社报道称，因为从俄罗斯购买S-400防空导弹系统，印度有可能面临来自美国的制裁。

美国于2017年通过了一项法律，根据该法律，任何与俄罗斯国防和情报部门有业务往来的国家都可能面临制裁。

2018年10月印度和俄罗斯签订印方订购5套俄制S-400系统的合同，总价值55亿美元。

印度方面自称需要购买俄罗斯的防空导弹系统用于应对来自中国的威胁。中印两国都是拥核大国。去年以来，两国在边境地区的对峙局面时有升温，双方均指责对方挑衅。

新德里政府称，他们既和美国也和俄罗斯保持战略伙伴关系。

今年10月，美国两名参议员曾致函总统拜登，敦促其放弃对印度购买俄罗斯S-400防空系统施加制裁，称这种惩罚措施将危及日益增长的合作。

半岛电视台报道称，近年来，印度一直在减少从俄罗斯购买军事装备。2016年至2020年，俄罗斯对印度的武器出口下降了53%。另一方面，印度与美国的国防交易一直在增加，2020年的购买额为34亿美元。

土耳其去年12月因购买S-400受到美国制裁。美方措施包括禁止向土耳其国防工业局发放美国产品、技术的出口许可和授权，其中就包括F-35战机。土耳其2017年与俄罗斯签订25亿美元S-400订购合同，俄方2019年开始交付。

俄罗斯已经多次表示愿意帮助土耳其研制现代化战机，但是到目前为止双方在这一项目上并未达成一致。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。