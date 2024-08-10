俄罗斯：库尔斯克核电站发现弹片 多地启动反恐行动

俄乌双方在俄罗斯库尔斯克地区的交战持续，国际原子能机构就当地核电站受到的威胁表达关切。俄方称乌方行径将全球整个核工业置于危险当中，并宣布在多地启动反恐行动。

（德国之声中文网）国际原子能机构（IAEA）总干事格罗西（Rafael Grossi）敦促俄罗斯和乌克兰在俄罗斯库尔斯克地区（Kursk）的交战中保持最大限度的克制，以避免发生核事故，带来严重核辐射后果。

根据联合国新闻网站的消息，格罗西周五（8月9日）发表上述声明，就战斗对库尔斯克地区的核电站造成威胁表达关切。 该网站介绍，乌克兰于8月6日开始对俄罗斯库尔斯克地区发起了一次大规模的越境进攻。乌方派出约1000名士兵，配备坦克和装甲车，深入俄罗斯境内约10公里，攻占了库尔斯克的多个城镇。这次进攻在军事上对俄罗斯造成了压力， 战斗目前仍在继续，局势发展尚不明朗。

地处俄乌边境的库尔斯克地区是俄罗斯最大核电站之一的所在地。格罗西在声明中提醒各方在武装冲突期间确保遵守核安全与核安保的七项支柱原则和五项具体原则。他表示，这些原则是在俄罗斯与乌克兰冲突的背景下为扎波罗热核电站制定的，但同样适用于库尔斯克局势。原则强调必须确保核电站的本身完整性，无论核电站位于何处。

俄罗斯向库尔斯克地区增派装备 图像来源: Russian Defense Ministry Press Service/AP/dpa/picture alliance

局势“明显复杂化”

据俄罗斯卫星通讯社周六报道，俄罗斯国家原子能公司表示，库尔斯克核电站近几天内的周边局势明显变得更加复杂，存在遭到乌军袭击的危险。该公司指出：“8月8日星期四，在核电站区域内，包括在放射性废物处理综合体区域，发现了被击落的导弹的碎片。基辅政权8月9日晚的行动导致变电站瘫痪，导致离库尔斯克核电站最近的库尔恰托夫市停电。”

俄常驻维也纳代表团周五在官方电报频道发布消息称，俄方已就库尔斯克核电站情况向国际原子能机构做出通报，即8月8日在核电站发现弹片和碎片。”该代表团还指出，目前还没有出现直接炮击库尔恰托夫市、核电站和能源基础设施的情况，但紧张局势依然存在，乌克兰的鲁莽行径不仅威胁到俄罗斯的核设施，并且将全球整个核工业置于危险当中。

跨越边界 乌克兰突袭库尔斯克 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

俄方宣布三州实施反恐行动

国际原子能机构周五向俄罗斯卫星通讯社表示，他们正在监测核电站所在地库尔斯克州周边情况，并与俄罗斯和乌克兰保持联系，目前无需担心核安全。

库尔斯克州长周三宣布当地进入紧急状态，并表示已加强了针对附近核电站的保安措施。俄罗斯军队正在该地区展开反击，并表示已摧毁大量乌克兰军备。然而，双方的战损数据尚无法核实。

乌军此次挺进俄罗斯领土显然是两年半以来基辅方面发动的最大规模的跨境攻击。俄罗斯国家反恐委员会周五发布通报宣布，即日起在别尔哥罗得州、布良斯克州和库尔斯克州组织实施反恐行动。目的是“为了确保公民安全，消除敌人的破坏和侦察部队实施恐怖袭击的威胁”。

（综合报导）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。



