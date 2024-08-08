俄罗斯：库尔斯克受到攻击 当地进入紧急状态

地处俄乌边境附近的俄罗斯库尔斯克地区宣布进入紧急状态，因为军队正在当地同“来犯敌军”进行激战。俄罗斯总统普京也对乌克兰的“大规模挑衅行为”予以谴责。

（德国之声中文网）俄罗斯周三宣布，俄军正在库尔斯克地区对前一天侵入该地的乌克兰军队进行打击。库尔斯克州长宣布当地进入紧急状态，并表示已加强了针对附近核电站的保安措施。

库尔斯克州长西米尔诺夫（Alexej Smirnow）周三晚间表示：“为了消灭来犯的敌军，我已宣布从八月七日开始实施紧急状态。”

在一次视频会议上，俄罗斯参谋总长格拉西莫夫（Waleri Gerassimow)向普京总统通报称：“一支人数多至一千人的乌克兰军队周二早上对库尔斯克地区发动了攻势。”

俄罗斯国防部在社媒发布声明称，已经“阻止了敌军进一步侵入俄罗斯领土的企图，但消灭入侵乌克兰军队的行动仍在进行中。”

俄方宣称，乌军的袭击造成多名平民丧生。图为库尔斯克地区一座被击毁的房屋。 图像来源: Acting Governor of Kursk Region Alexei Smirnov/Telegram/REUTERS

普京：大规模的挑衅行为

俄罗斯总统普京表示，这是乌克兰发起的一次“大规模挑衅行为”。报道称，当地已有数千人被疏散。

库尔斯克州长西米尔诺夫表示：“过去的24小时当中，我们这里一直在英勇地抵御侵略。”西米尔诺夫还呼吁民众积极献血。

俄罗斯方面宣称，乌克兰军队在坦克和装甲车的掩护下，对驻守尼古拉耶沃-达尔伊诺(Nikolajewo-Daryino)和奥尔什尼亚(Oleshnja)的俄罗斯边防部队发动了攻击。俄罗斯有关当局称，冲突中至少有5人丧生，24人受伤。

报道称，乌军一直挺进到俄罗斯城市苏贾，这里拥有俄罗斯经乌克兰向欧洲出口天然气的最后一个转运站。



俄罗斯国民警卫队进驻核电站

周三晚间，俄罗斯国民警卫队已经进驻库尔斯克核电站。这座核电站距离乌克兰仅60公里，拥有四个核反应堆机组，总输出功率为两千兆瓦，负责库尔斯克及周边19个地区的电力供给。

俄罗斯国民警卫队宣称，已向库尔斯克和别尔哥罗德增派军队，以防范乌军开展破坏和侦察活动。周二，俄罗斯国防部曾表示，边防军同联邦安全局边防部队一道，正在击退来犯之敌，并给敌人造成了重大损失。

泽连斯基和华盛顿均不予置评

对于乌军是否对库尔斯克发动了新一轮攻势，乌克兰没有做出明确表态。不过，乌克兰总参谋部通报了俄罗斯对乌克兰边境村庄发动袭击的情况。



乌克兰总统泽连斯基在周三晚间的例行视频讲话中，并没有提及对库尔斯克发动的攻势，不过他表示：“俄罗斯的侵略给乌克兰带来了战争，对俄罗斯施加的压力越大，我们就越接近和平。用公正的力量促成公正的和平。”

泽连斯基：公正的力量才能带来公正的和平。 图像来源: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance



当被问及乌克兰发动袭击的问题时，美国国家安全事务发言人柯比（John Kirby）表示：“华盛顿将同乌克兰伙伴进行接触，以便更好地了解事态。”柯比说：“我觉得还是让乌克兰人来谈他们发起的行动吧，这样才更合适。我们则将继续专注于为乌克兰自卫提供一切他们所需要的帮助。”

俄乌边境的军事行动已经常态化？

2022年2月，俄罗斯发动了侵乌战争。此后，曾多次发生俄乌边境俄罗斯一侧遭到袭击的事件。

2023年5月，由俄罗斯公民组成的乌克兰外籍军团“自由俄罗斯”对俄罗斯城市别尔哥罗德发动袭击。当时，同样由俄罗斯公民组成的“俄罗斯志愿军团”也对袭击行动提供了支持。

2023年3月，俄罗斯志愿军团自称对俄罗斯边境城市布里扬斯克发动了攻击。

本周三，俄罗斯库尔斯克遭到攻击后，截至目前，“自由俄罗斯”和俄罗斯志愿军团均未就事态发表评论。

（路透社，美联社，法新社）

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