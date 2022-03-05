俄罗斯屏蔽德国之声网页

（德国之声中文网）俄罗斯媒体和电信监管机构 Roskomnadzor 封锁了多家外国媒体，其中有德国之声（DW）和英国广播公司（BBC），理由是这些媒体传播错误信息。

俄罗斯国际文传电讯社报道称，美国对外广播公司——美国之音（VOA），以及位于拉脱维亚的俄语和英语互联网报纸Meduza和美国媒体——自由欧洲电台/自由电台（RadioFreeEuropa/RadioLiberty） 网页也被屏蔽。

非政府组织GlobalCheck和法新社记者周四（3月3日）夜间确认，俄罗斯境内亦无法访问Facebook和Google Playstore。随后又传出消息，推特（Twitter）也被封锁。

德国之声台长：自由新闻面临困境

德国之声台长林堡（ Peter Limbourg ）驳斥了俄方指控

德国之声台长林堡（Peter Limbourg）证实了德国之声所有语言网页都被屏蔽的消息，同时驳斥了俄方指控。在致俄罗斯受众的一封信中，林堡台长强调， “我们是德国的一个独立国际媒体，不是政府电台！”

林堡台长指出，上月初德国之声莫斯科办事处被迫关闭以来，俄罗斯国内新闻自由状况日益恶劣。

一个月前，俄罗斯政府下令关闭德国之声在莫斯科的通讯员办公室，禁止德国之声英语、德语电视频道播出。

俄方此举明显是对德方此前宣布禁止俄罗斯对外广播公司“今日俄罗斯”（RT ） 的德语节目在徳境内播出做出的反应。德国媒体委员会 ZAK 指出， “今日俄罗斯”德语节目（RT DE ）并无必需的许可证。

观看视频 01:48 俄罗斯的报复行动：关闭德国之声莫斯科分社

这一事件发生在俄罗斯入侵乌克兰之前。而随着乌克兰战争爆发，莫斯科当局更变本加厉，强化了对批评性媒体的压制。俄罗斯媒体接到指令，只能按照当局的官方信息报道与乌克兰有关的消息，而且，不得使用“攻击”、“入侵”等词语。

因报道俄军入侵乌克兰遭禁后，独立媒体“莫斯科回声” （Moscow Echo）周四宣布解散。独立电视频道 Dozhd 也遭禁。

德国之声台长林堡抨击俄罗斯对乌克兰的入侵是一次“导致无尽的痛苦、破坏、死亡和逃亡的侵略行为”。

尽管媒体新闻审查日益加剧，在俄罗斯境内，人们目前仍能设法规避对网站的封锁——例如使用 VPN。与此相关，您可在这篇文章中获得更多相关信息。DW的应用程序中内置了规避审查功能——更多信息请点击此处。

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