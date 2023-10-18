 俄罗斯将重启核试验？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.10.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

俄罗斯将重启核试验？

本周三，俄罗斯国家杜马通过法律，撤回了2020年对《全面禁止核试验条约》的批准书。这一步骤为俄罗斯重启核试验铺平了道路。不过专家们普遍认为，当今世界，核试验本身能起到的威慑作用已经非常有限。

图为2020年6月24日在俄罗斯莫斯科举行的纪念二战胜利75 周年的阅兵式

图为2020年6月24日在俄罗斯莫斯科举行的纪念二战胜利75 周年的阅兵式

（德国之声中文网）在西伯利亚上空进行一场核试验，将是对西方发出的 "核通牒"，而核试验对本国人民造成的后果则大可忽略不计。这是俄罗斯对外广播公司 RT 总编辑西蒙扬（Margarita Simonjan）今年10 月初一段视频讲话的核心思想。

西蒙杨表示，没有什么会比"在本国境内开展热核爆炸更具威慑力"，因为西方国家"在遭受巨大痛苦之前"肯定不会善罢甘休。在西蒙扬的世界里，西方国家除了想要借助乌克兰之手 "扼杀 "俄罗斯之外，似乎没有其他更好的事情可做了。

俄罗斯对外广播公司 RT 总编辑西蒙扬表示：来场核爆，吓跑西方。

俄罗斯对外广播公司 RT 总编辑西蒙扬表示：来场核爆，吓跑西方。

作为RT负责人，西蒙杨也是俄罗斯宣传机器中最知名的面孔之一。她是索洛维耶夫主持的RT晚间节目中的常客，以仇视谩骂乌克兰和美国而著称。但是，西蒙杨有关在本土进行核爆的建议显然有些太过离谱，这不仅让观众们不知所措，也给克里姆林宫带来了麻烦。

普京的发言人比什科夫表示："西蒙杨的表述并不一定总能代表官方立场。"并表示，他并不认为，这类讨论会有什么意义。

然而，比什科夫话音未落，本周三，俄罗斯国家杜马就已通过法律，撤回了对《禁止核试验条约》(CTBT) 的批准书。此前不久，俄罗斯总统普京提出了相关的建议，并得到了杜马主席沃洛金的积极响应。

10月18日，俄罗斯国家杜马撤回了对《禁止核试验条约》(CTBT) 的批准书。

10月18日，俄罗斯国家杜马撤回了对《禁止核试验条约》(CTBT) 的批准书。

"终于可以实现核均衡了"

《禁止核试验条约》是俄罗斯签署的最后一批国际军备条约之一。莫斯科方面讨论是否应退出该条约的理由是，美国方面迟迟没有批准该条约，因此莫斯科现在应当撤回批准令，以便实现最终的均衡。值得一提的是，美俄两国总共拥有全世界核弹头的大约90%

1996年，中国、俄罗斯以及美国签署了《全面禁止核试验条约》。联合国裁军研究所的核问题专家波德维格（Pavel Podvig）接受德国之声采访时表示，同中美两国不同的是，俄罗斯议会确实在2000年批准了该条约。波德维格表示，该条约从未正式生效，但九十年代以来，美俄英法中等国一直在坚持暂停核试验的承诺。

九十年代后，俄美英法中等国一直坚持暂停核试验的承诺。图为1954年，法国在比基尼岛的一次核爆试验。

九十年代后，俄美英法中等国一直坚持暂停核试验的承诺。图为1954年，法国在比基尼岛的一次核爆试验。

印巴两国在1998年开展了一系列核试验后，也不再继续寻求开展新的核试验，"在这一问题上唯一唱反调的国家就是朝鲜，该国已经进行了六次核试验。"

波德维格强调，《全面禁止核试验条约》在全球范围内受到广泛认可。"没有人能够通过开展新的核试验来结交朋友。目前俄罗斯开展的相关讨论，其主旨都是'让我们把所有人都震慑住'，事实上，核试验谁都吓唬不了，只能带来各方的一致谴责。"

政治信号

波德维格认为，退出《全面禁止核试验》条约是一个明确的政治信号，至少从纯粹的法律层面而言，俄罗斯就少了一个自己设定的暂停核试验的理由。

在加拿大外交政策研究所俄罗斯核专家斯塔查克（Maxim Starchak）看来，如果短期内俄罗斯重启核试验，并不会令他感到意外。

不过，斯塔查克也一再向德国之声强调："迄今为止，没有任何迹象显示，俄罗斯计划在不久的将来进行此类试验。"斯塔查克表示，核物理学家当中，对于开展核试验是否有切实意义看法并不一致，"有人赞成，有人反对，要想重启核试验，显然需要政界来定夺。"

无视国际社会警告，朝鲜共进行了六次核试验。图为丰溪里的一次地下核爆。

无视国际社会警告，朝鲜共进行了六次核试验。图为丰溪里的一次地下核爆。

斯塔查克表示，俄罗斯已经在新地岛上为核试验准备了场地。"根据已知的信息，当地有三块地方可以进行地下核试验。我认为，如果俄罗斯真要开展核试验，只会在上述地点进行。因为我无法想象，试验会以地面核爆的疯狂方式来进行。"

事态继续升级

上述两位专家均认为，俄罗斯退出《全面禁止核试验条约》的计划应受到高度关注。波德维格认为，核弹爆炸并没有任何军事意义，它的唯一目的就是在最短时间里杀死尽可能多的人。俄罗斯就此发出的信号就是：该国"已为杀死几万、几十万，几百万人做好了准备。"

斯塔查克坚信，俄罗斯的相关计划是让俄乌战争进一步升级的信号。莫斯科希望，美国会就此意识到事态升级对美国构成的风险，并会试图降低这种风险，比如主动同俄罗斯谈判或在乌克兰问题上做出让步。

©2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件

    首枚原子弹

    1945年8月6日，美国轰炸机Enola Gay对广岛投下首枚在战争中使用的原子弹。这颗原子弹还有个听起来没有杀伤力的代号“小男孩”。广岛当时拥有35万居民，据估计，原子弹落下，每五个人中就有一个瞬间死亡。爆炸冲击波很快将内城夷为平地。

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件

    美国轰炸机Enola Gay

    按照原计划，1945年8月1日就应该对长岛进行袭击，计划由于台风来袭而被推后。5天之后，载有13名空军士兵的美国轰炸机Enola Gay奉命起飞。士兵们在飞往广岛的路上才知道他们将要投掷一颗原子弹。

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件

    第二颗原子弹

    就在向广岛投掷原子弹后的第三天，美国也向长崎投掷了一颗原子弹。按原计划，京都才是袭击的目标。经过一番争执后，美国国防部最后决定将长崎设为目标。这颗原子弹的代号是“胖子”，爆炸当量相当于22000吨TNT。据估计，直至1945年12月，对长崎的袭击造成7万人死亡。

  • Japan Atombombe Nagasaki

    战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件

    战略性选择目标

    1945年，三菱军火集团的总部位于长崎。该集团在港口拥有巨大的造船厂，并在这里生产日本曾用来袭击珍珠港的鱼雷。虽仅有少数日本士兵驻扎在长崎。但由于能见度过低，所以不可能对造船厂的进行直接袭击。

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件

    受害者

    袭击过去了几个月，仍有上万人死于原子弹爆炸带来的后果。至1945年年底，仅在广岛就有6万人死于辐射、烧伤和其它重伤。据估计，在广岛和长崎被袭击五年之后的死亡人数攀升至23万人。

  • Japan Atombombe Nagasaki

    战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件

    违法战争法规罪行？

    在美国先后向广岛和长崎投掷了两颗原子弹后，许多日本人担心美国还会进行第三次袭击。日本随即宣布投降，就此结束了第二次世界大战在亚洲战场的战争。投掷原子弹是当时美国总统杜鲁门的命令。他当时坚信，只有出此下策才能尽快结束战争。许多历史学家却认为这次袭击是违法战争法规的罪行。

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件

    重建家园

    广岛被摧毁的内城如今已被全面重建。只有Ota河上的小岛被留作和平公园。现在人们可以在这里看到一系列纪念场所：和平博物馆、儿童和平纪念碑、工商联合会的遗址。

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件

    日本的纪念文化

    1955年，长崎市为纪念原子弹袭击的受害者和其带来的后果而修建了原子弹博物馆和和平公园。在日本，缅怀受害者已成为该国文化的重要组成部分，日本人也将其视为理所当然的事。广岛和长崎也已成为避免全世界再次发生核战争的警示标志。

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件

    勿忘历史

    自1945年8月以来，世界各地的人一直都没有忘记在原子弹爆炸中死去的亡灵。广岛每年都会举行一场大型纪念活动。幸存者、家属、市民和政客齐聚这里，集体默哀一分钟。许多日本人致力于去核化运动。

    作者: Rachel Baig


DW.COM

核专家：三种情况可能导致普京动用核武器

面对俄军在乌克兰战场上节节失利，普京宣布了部分动员令，并且再次威胁不排除核武器选项。美国智库卡内基国际和平基金会的核专家阿克顿在接受DW采访时分析指出，有三种情况会增加俄罗斯动用核武器的可能性。

相关内容

In this handout photo released by Russian Presidential Press Office, Russian President Vladimir Putin, right, and Chinese President Xi Jinping shake hands prior to their talks at the Kremlin in Moscow, Russia, Monday, March 20, 2023. (Russian Presidential Press Office via AP)

真情还是假意？越走越近的习近平与普京 30.09.2023

俄罗斯总统普京预计将在10月前往北京与中国国家主席习近平会面，这两个心怀「使命」的大国领导人是如何越走越近的？他们想要实现什么目标？

12.09.2023****A TV screen shows a file image of North Korean leader Kim Jong Un, left, and Russian President Vladimir Putin during a news program at the Seoul Railway Station in Seoul, South Korea, Tuesday, Sept. 12, 2023. Kim has departed for Russia, where he is expected to hold a rare meeting with Putin that has sparked Western concerns about a potential arms deal for Moscow’s war in Ukraine. (AP Photo/Ahn Young-joon)

俄罗斯与朝鲜的恩怨情仇 13.09.2023

金正恩千里迢迢前往俄罗斯赴普京之约，这是两位领导人的第二次会晤。不过，过去俄罗斯与朝鲜的交情并非一直这么密切，俄罗斯甚至曾疏远朝鲜改向韩国示好。

Der scheidende US-Präsident George Bush (l) und sein russischer Amtskollege Boris Jelzin prosten sich am 2. Januar 1993 während eines offiziellen Diners im Moskauer Kreml zu. Bush hielt sich in Moskau auf, um am 3. Januar mit Boris Jelzin den START-II-Vertrag zu unterzeichnen. Der Vertrag sieht eine festgelegte Verringerung der Zahl interkontinentaler atomarer Sprengköpfe bis zum Jahr 2003 vor.

追忆往昔：三十年前的核裁军 07.01.2023

1993年1月，美俄两国签署了《第二阶段削减战略武器条约》，进一步巩固了冷战结束后的和平。三十年后的今天，和平红利荡然无存，而这并不能完全归咎于俄乌战争。

广告

评论分析

图为10月18日习近平在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛发表讲话

客座评论：中国的“一带一路”是否成功

“一带一路”究竟是像中国当局宣称的一样已取得成功，或者像西方舆论说的，是一个失败的面子工程？政论家邓聿文认为，“一带一路”虽然存在很多问题，但从它的落地成型来看，是成功的。不过，它的下一个10年可能不比前一个10年轻松。