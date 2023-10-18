俄罗斯将重启核试验？

（德国之声中文网）在西伯利亚上空进行一场核试验，将是对西方发出的 "核通牒"，而核试验对本国人民造成的后果则大可忽略不计。这是俄罗斯对外广播公司 RT 总编辑西蒙扬（Margarita Simonjan）今年10 月初一段视频讲话的核心思想。

西蒙杨表示，没有什么会比"在本国境内开展热核爆炸更具威慑力"，因为西方国家"在遭受巨大痛苦之前"肯定不会善罢甘休。在西蒙扬的世界里，西方国家除了想要借助乌克兰之手 "扼杀 "俄罗斯之外，似乎没有其他更好的事情可做了。

俄罗斯对外广播公司 RT 总编辑西蒙扬表示：来场核爆，吓跑西方。

作为RT负责人，西蒙杨也是俄罗斯宣传机器中最知名的面孔之一。她是索洛维耶夫主持的RT晚间节目中的常客，以仇视谩骂乌克兰和美国而著称。但是，西蒙杨有关在本土进行核爆的建议显然有些太过离谱，这不仅让观众们不知所措，也给克里姆林宫带来了麻烦。

普京的发言人比什科夫表示："西蒙杨的表述并不一定总能代表官方立场。"并表示，他并不认为，这类讨论会有什么意义。

然而，比什科夫话音未落，本周三，俄罗斯国家杜马就已通过法律，撤回了对《禁止核试验条约》(CTBT) 的批准书。此前不久，俄罗斯总统普京提出了相关的建议，并得到了杜马主席沃洛金的积极响应。

"终于可以实现核均衡了"

《禁止核试验条约》是俄罗斯签署的最后一批国际军备条约之一。莫斯科方面讨论是否应退出该条约的理由是，美国方面迟迟没有批准该条约，因此莫斯科现在应当撤回批准令，以便实现最终的均衡。值得一提的是，美俄两国总共拥有全世界核弹头的大约90%。

1996年，中国、俄罗斯以及美国签署了《全面禁止核试验条约》。联合国裁军研究所的核问题专家波德维格（Pavel Podvig）接受德国之声采访时表示，同中美两国不同的是，俄罗斯议会确实在2000年批准了该条约。波德维格表示，该条约从未正式生效，但九十年代以来，美俄英法中等国一直在坚持暂停核试验的承诺。

印巴两国在1998年开展了一系列核试验后，也不再继续寻求开展新的核试验，"在这一问题上唯一唱反调的国家就是朝鲜，该国已经进行了六次核试验。"

波德维格强调，《全面禁止核试验条约》在全球范围内受到广泛认可。"没有人能够通过开展新的核试验来结交朋友。目前俄罗斯开展的相关讨论，其主旨都是'让我们把所有人都震慑住'，事实上，核试验谁都吓唬不了，只能带来各方的一致谴责。"

政治信号

波德维格认为，退出《全面禁止核试验》条约是一个明确的政治信号，至少从纯粹的法律层面而言，俄罗斯就少了一个自己设定的暂停核试验的理由。

在加拿大外交政策研究所俄罗斯核专家斯塔查克（Maxim Starchak）看来，如果短期内俄罗斯重启核试验，并不会令他感到意外。

不过，斯塔查克也一再向德国之声强调："迄今为止，没有任何迹象显示，俄罗斯计划在不久的将来进行此类试验。"斯塔查克表示，核物理学家当中，对于开展核试验是否有切实意义看法并不一致，"有人赞成，有人反对，要想重启核试验，显然需要政界来定夺。"

斯塔查克表示，俄罗斯已经在新地岛上为核试验准备了场地。"根据已知的信息，当地有三块地方可以进行地下核试验。我认为，如果俄罗斯真要开展核试验，只会在上述地点进行。因为我无法想象，试验会以地面核爆的疯狂方式来进行。"

事态继续升级

上述两位专家均认为，俄罗斯退出《全面禁止核试验条约》的计划应受到高度关注。波德维格认为，核弹爆炸并没有任何军事意义，它的唯一目的就是在最短时间里杀死尽可能多的人。俄罗斯就此发出的信号就是：该国"已为杀死几万、几十万，几百万人做好了准备。"

斯塔查克坚信，俄罗斯的相关计划是让俄乌战争进一步升级的信号。莫斯科希望，美国会就此意识到事态升级对美国构成的风险，并会试图降低这种风险，比如主动同俄罗斯谈判或在乌克兰问题上做出让步。

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