俄罗斯将美捷列为 "不友好国家 “ 

(德国之声中文网） 这份名单由俄罗斯政府在莫斯科公布。随着“榜上有名”，美、捷两国驻俄外交使团工作都将受到限制，其中就包括雇用持俄罗斯护照的工作人员。目前，尚无其它国家被列入新名单。该名单基于克里姆林宫头子普京的一项命令。

根据相关文件，捷克共和国仍被允许雇用19名俄公民，但美国没有。获知新措施后，美国驻莫斯科大使馆即宣布，除少数例外，将暂停领事服务。

华盛顿和莫斯科之间关系十分紧张。上月，美国驱逐了10名俄罗斯外交官，并对莫斯科实施新制裁，其背景是，华盛顿指控俄罗斯干预美国总统竞选、从事对美方的黑客攻击。在其前任特朗普被指责对俄领导人普京过于软弱之后，美国总统拜登曾宣布将采取更强硬对俄立场。

围绕乌克兰冲突的日益紧张的局势、俄罗斯对被监禁的反政府人士纳瓦尔尼的迫害，也给两国关系带来压力。与此相关，3月份，拜登总统在接受美国广播公司ABC采访被问及他是否认为普京是"杀人犯"时，明确表示“是”。

特工丑闻已喧嚣数周

捷克外交部也谴责俄罗斯的行动是 "与捷克共和国以及与整个欧盟关系升级的又一步"。捷方称，俄罗斯正选择 "对抗之路"，在此过程中却在自伤。

目前，捷、俄之间正就一起特工事件发生激烈争吵。该事件最终导致双方驱逐外交官。布拉格指责俄情报部门2014年要对捷克东部地区一弹药库爆炸事件负责，因此下令驱逐俄外交官。莫斯科否认了所有相关指控。

欧盟声援捷克

欧盟理事会常任主席米歇尔表示支持捷克共和国。他称，俄方行为是导致外交关系破裂的又一步。他呼吁俄罗斯切实遵守《维也纳外交关系公约》。米歇尔推文道："分裂欧盟的企图是徒劳的。全力支持捷克共和国。“

普京总统上月还签署了一项法律，根据该项法律，可对外交使团和其它外国机构中的俄罗斯雇员数量加以限制。莫斯科外交部曾以俄公民可能被他国情报部门招募为由，对相关就业禁令辩护。对许多俄罗斯人来说，在西方使馆工作很有吸引力，因为，在那里的收入往往比俄罗斯劳动力市场上的收入高很多。

（德新社，路透社）

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