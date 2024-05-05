俄罗斯将泽连斯基列入通缉名单

俄罗斯将乌克兰总统泽连斯基列入通缉名单，克里姆林宫并未具体说明原因，仅表示已对其提起刑事诉讼。目前在俄罗斯通缉名单榜上有名的已有数万人，其中不乏高层政界人士。

（德国之声中文网）俄罗斯新闻机构周六（5月4日）报道，乌克兰总统泽连斯基被列入克里姆林宫的通缉名单。

但俄罗斯联邦内务部并未公布关于对泽连斯基指控的细节，仅表示已“根据刑法的一条规定”对其立案。

此举被视为象征意义居多，因为泽连斯基并不在俄罗斯国土上。

2022年2月4日，俄罗斯以乌克兰打压该国俄裔公民为由，对乌克兰发动“特别军事行动”。俄罗斯总统普京于隔日发表全国讲话，敦促基辅军方推翻泽连斯基。

去年泽连斯基曾称，自俄乌战争爆发以来，至少有“五六次”企图暗杀他的行动被挫败。

乌克兰外交部表示，将泽连斯基列入通缉名单证明“俄罗斯国家机器与政治宣传的绝望”。

乌克兰总统泽连斯基加入爱沙尼亚总理卡拉斯行列，都被克里姆林宫列入通缉名单 图像来源: Andrew Kravchenko/AP/picture alliance

爱沙尼亚总理也“榜上有名”

同在克里姆林宫庞大的通缉数据库的还有数万人，包括爱沙尼亚总理卡拉斯（Kaja Kallas）等高层级政治家。

克里姆林宫指责卡拉斯将苏联时期的纪念碑从该国公共场所移除，“亵渎历史记忆”。卡拉斯则称这些纪念碑是“镇压和苏联占领的象征”，“已成为社会日益紧张的根源”。

2023年3月17日，海牙国际刑事法院（ICC）对普京和俄罗斯儿童权利专员贝洛娃发出国际逮捕令，指控他们在战争期间绑架了数千名乌克兰儿童。俄罗斯不承认ICC的管辖权。俄罗斯声称，为了保护儿童才被迫将其“疏散”。

(法新社、德新社)

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