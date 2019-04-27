俄罗斯将有自己的"主权"互联网

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京签署的这项法案以IT安全的名义，计划建立一个新的互联网基础设施。根据克里姆林宫的说法，该基础设施将可保障俄罗斯的互联网即便在与外国服务器切断的情况下仍可自行运作。具体来说，这意味着：俄罗斯的互联网传输未来将由俄罗斯本国的服务器主导。

俄罗斯互联网服务商必须确保数据传输采取中央控制的模式。据称，这样可以识别并清除潜在威胁。负责监管的部门是电信与媒体监管机构Roskomnadsor，此外，俄罗斯情报部门--联邦安全局（FSB）也有监管职权。Roskomnadsor受到指责对互联网内容进行任意封锁。

俄罗斯互联网用户未来要绕过政府部门的限制恐怕难度变大。许多公民担心，俄罗斯会受到数据孤立，审查、监控更加容易。但相关担忧被立法部门驳回。莫斯科的议会里批评的声音寥寥无几。

莫斯科民众走上街头反对网络管控

3月初，数千人示威游行，反对将于11月1日生效的相关法规。不久前，俄罗斯还制定了严惩互联网假消息的法律，惩治措施包括高额罚款甚至逮捕。

上周，包括记者无疆界、人权观察在内的10家国际人权、媒体自由组织呼吁普京不要签署新法。然而，并未产生效果。

苗子/叶宣（法新社、德新社）