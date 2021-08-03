俄罗斯封锁更多批评政府网站 

（德国之声中文网）俄罗斯当局周三（5月8日）封锁了两个批评克里姆林宫和总统普京的新闻媒体。

总部设在伦敦的两家媒体Oktrytye和MBKh表示，他们的网站对大多数俄罗斯网络用户已经无法访问。

这两家媒体得到俄罗斯政治反对者霍多尔科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）的支持，他在2005年以欺诈、挪用公款和洗钱的罪名在俄罗斯被判入狱，2013年12月被普京赦免释放。

两家媒体都表示，他们没有收到俄罗斯当局的通知，说明他们被封锁的原因。

据美联社报道，封禁命令来自检察长办公室。

称媒体组织和记者称为 "外国代理人"

最近几个月，俄罗斯政府将一些媒体组织和记者称为 "外国代理人"。

这意味着他们要接受国家安全机构的额外审查。去年，几名记者的家遭到突然袭击。

无国界记者组织称，俄罗斯通过"严刑峻法、网站封锁、互联网切断，媒体限制或者消灭"，制造了"一种扼杀独立记者的氛围"。

有一家媒体虽然没有受到周三禁令的影响，但是因为发表了普京身边人涉嫌腐败的调查报道，被俄罗斯当局定性为 "犯罪组织"。

封锁在线艺术社区

对Oktrytye和MBKh两家媒体的封锁标志着莫斯科对新闻和言论自由的最新打压。

同一天，俄罗斯当局还封锁了在线艺术社区DeviantArt，理由是它没有删除被禁止发表的内容。

俄罗斯通讯监管机构Roskomnadzor指责DeviantArt未能删除含有儿童色情、支持毒品和支持纳粹内容的网页。

它说，这家总部位于洛杉矶、由以色列网络公司Wix.com拥有的网络社论多次无视其要求。

俄罗斯通常对拒绝遵守监管机构要求的社交媒体机构予以罚款。

（美联社、法新社）

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