俄罗斯对基辅发动大规模导弹袭击

俄罗斯周五对乌克兰首都基辅进行了空袭，不仅伤亡严重，六百多栋楼房的供暖系统被炸毁。此次袭击也损毁了外国使团所在的建筑。

（德国之声中文网）据基辅军方发布的消息，俄罗斯军队周五（12月20日）对乌克兰首都进行了大规模空袭，使用了“匕首”（Kinschal）和“伊斯坎德尔”（Iskander）等导弹。基辅市长克里钦科（Vitali Klitschko）在社媒表示，目前已有12人受伤，1人死亡，受害人数可能还会进一步上升。

此次袭击切断了630栋建筑、16个医疗设施和30所学校及幼儿园的供暖，目前，基辅的气温在零度左右。落下的导弹残骸造成了三个区的建筑损坏和火灾。

乌克兰空军表示，它成功拦截了向基辅发射的5枚短程弹道导弹。

图像来源: Kyiv city's military administration/AP/dpa/picture alliance

俄罗斯国防部表示，此次打击是回应两天前乌克兰对俄罗斯罗斯托夫边境地区发动的导弹袭击。该袭击使用了6枚美制ATACMS战术导弹和4枚英国提供的“风暴影”（Storm Shadow）空射导弹。

乌克兰外交部周五表示，俄罗斯的导弹袭击在首都还造成6个外交使团所在的建筑受损，其中包括阿尔巴尼亚、阿根廷、北马其顿、巴勒斯坦、葡萄牙和黑山的外交使团

欧委会主席冯德莱恩在X上谴责了这一“令人发指的俄罗斯袭击”，表示“普京对国际法的无视达到了新的高度。”



据信，位于基辅的捷克中心也受到爆炸冲击波的破坏，捷克外长利帕夫斯基（Jan Lipavsky）在社交媒体平台X上发布了这一消息。他表示，幸亏导弹袭击时捷克中心的工作人员不在现场，但周围的居民楼内有很多乌克兰平民。捷克中心是捷克共和国的文化机构，类似于德国的歌德学院。

同一日，南部港口城市赫尔松以及多个乌克兰城市均受到俄军空袭。在赫尔松，官方消息称有1人死亡，6人受伤。

目前，俄罗斯军队在乌克兰东北部的哈尔科夫边境地区大规模推进，本月，几乎每天都在攻克乌克兰村庄。俄罗斯军队也一直试图占领战略要地库皮扬斯克市（Kupjansk）。该市在俄乌战争爆发后不久被俄军占领，2022年9月，乌克兰部队反攻时成功夺回了库皮扬斯克。

（综合报道）

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