 俄罗斯对乌克兰发起又一轮无人机攻势 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.03.2023

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时政风云

俄罗斯对乌克兰发起又一轮无人机攻势

在习近平结束访问离开莫斯科的当日，俄罗斯又对包括基辅周边在内的乌克兰多个地区发动了无人机轰炸，造成多人死伤。而就在这波袭击开始前几个小时，日本首相岸田文雄刚刚结束对乌克兰的访问离开该国。

3月22日凌晨被无人机击中的居民楼

3月22日凌晨被无人机炮弹击中的居民楼

（德国之声中文网）乌克兰总统泽连斯基周三发布了一段视频，指控一枚俄罗斯导弹轰炸了该国东南部城市扎波罗热的一栋住宅楼。此前俄罗斯还启动了一波爆炸性无人机攻势，导致基辅附近一处学生宿舍至少4人死亡。

美联社报道指出，就在这波袭击开始前几个小时，日本首相岸田文雄刚刚结束对乌克兰的访问离开该国。也是同一天，中国国家主席习近平结束对莫斯科的访问，他与俄罗斯总统普京就中方提出的和平计划进行了讨论。西方国家普遍质疑北京相关提议的可行性。

泽连斯基在社交平台Telegram上发布的这段视频看起来像是监控录像，镜头捕捉了一枚导弹击中繁忙街道旁一栋九层楼住宅的画面。

不过，由莫斯科任命的扎布罗热地区俄占区的地方行政当局官员罗格夫（Vladimir Rogov）则声称，相关建筑是被一枚乌克兰防空导弹击中，该导弹是为了拦截俄罗斯导弹而发射的。不过他没有提供任何证据来支撑这一说法。

俄罗斯一直否认将居民区作为打击目标，尽管炮弹击中住宅楼或者民用设施的情况天天都在发生。俄罗斯官员指责乌克兰将防空系统部署在居民区，将平民置于危险之中。

救援人员在勒日希夫寻找废墟下的幸存者

救援人员在勒日希夫寻找废墟下的幸存者

另据报道，在周二到周三夜间的无人机袭击中，基辅以南的城市勒日希夫（Rzhyshchiv）一所中学和两处学生宿舍部分被毁，至少有5人死亡，多人受伤。

乌克兰军方表示，在俄罗斯此次派出的21架无人机中，有16架被乌克兰的防空系统击落，其中8架是在基辅附近被击落。其它的无人机对乌克兰西部的省份赫梅利尼茨基（Khmelnytskyi）实施了袭击。

乌克兰总统泽连斯基在推特上愤怒地表示：“超过20架伊朗提供的杀人无人机，加上导弹和不计其数的轰炸——这只是在昨天一个夜晚发生的俄罗斯恐怖行径。”

乌克兰：对未来的恐慌弥漫在人们生活中

“每次有人试图在莫斯科听到‘和平’这个词时，那里很快就会发出新的执行这类犯罪式袭击的指令”，泽连斯基写道。

在习近平访问莫斯科期间，普京表示，中国此前有关乌克兰危机的“十二点计划”提议可以作为“和平解决乌克兰问题的基础”。普京还说，俄罗斯致力于“尽快重启和谈”，中国对此表示赞同。

目前担任七国集团轮值主席的日本首相岸田文雄周二突访基辅，在习近平和普京举行会谈之际，对泽连斯基政府表示了支持。在离开乌克兰之后，岸田文雄周三表示，他向泽连斯基表达了日本以及G7各国对乌克兰“坚定不移的团结决心”。
 

（美联社、路透社）

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