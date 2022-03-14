俄罗斯寡头阿布拉莫维奇回到了莫斯科？

（德国之声中文网）实时航班追踪器FLIGHTRADAR24的数据显示，一架与被制裁的俄罗斯寡头、英国切尔西足球俱乐部老板阿布拉莫维奇（Roman Abramovich）有关的飞机在伊斯坦布尔短暂停留后，于周二早些时候降落在莫斯科。

先前，这架飞机于周一从以色列特拉维夫的本古里安机场飞抵伊斯坦布尔。路透社获得的一张照片显示阿布拉莫维奇周一坐在特拉维夫机场的贵宾室里，口罩拉到下巴下面。

阿布拉莫维奇是上周被列入英国制裁名单的七名俄罗斯亿万富翁之一。除了俄罗斯国籍外，他还拥有以色列和葡萄牙国籍。

欧盟据悉将制裁阿布拉莫维奇

欧盟今天（3月15日）已就第4波针对俄罗斯入侵乌克兰的制裁措施达成一致。据法新社援引3名外交官报道，遭制裁的俄罗斯富豪名单上新增阿布拉莫维奇。在这些制裁行动下，这些俄罗斯富豪不得进入欧盟，其在欧盟的资产--包括超级游艇和豪宅可以被没收。

此外，葡萄牙也开始调查在授予阿布拉莫维奇葡萄牙国籍方面是否存在违规行为。阿布拉莫维奇称自己是塞法尔犹太人的后代。《葡萄牙国籍法》允许居住在伊比利亚半岛直到15世纪末的塞法尔犹太人后裔获得葡萄牙国籍。

阿布拉莫维奇2005年5月27日在克里姆林宫受到普京接见

尽管阿布拉莫维奇一直否认与普京有密切关系，但英国方面的调查显示，阿布拉莫维奇获得俄罗斯的税收优惠、从2018年俄罗斯世界杯的合同中获利，旗下的钢铁公司 Evraz PLC 也被指为俄罗斯政府提供坦克车等军用装备。英国政府因此于3月10日强行冻结阿布拉莫维奇在英国的资产，并对他发布了旅行禁令。阿布拉莫维奇原定出售切尔西的计划也被叫停。3月12日，英超官方宣布取消阿布拉莫维奇的董事资格。

除英国外，美国、欧盟、加拿大、新西兰、澳大利亚等国也相继将阿布拉莫维奇列入制裁名单。

英国交通部的一位消息人士周五表示，英国正在调查阿布拉莫维奇等7名被制裁的俄罗斯富豪拥有的直升机和喷气式飞机。

最近几天，欧洲当局查封了制裁名单上俄罗斯富豪的多艘豪华游艇和房产。

路孚特（Refinitiv）提供的船舶跟踪数据显示，阿布拉莫维奇价值6亿美元的超级游艇"Solaris"号本周二上午出现在阿尔巴尼亚海岸。

（路透社等）

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