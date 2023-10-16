俄罗斯宣布跟进中国 暂停日本水产品进口

（德国之声中文网）俄罗斯周一（10月16日）表示将跟进中国，暂停来自日本水产品的进口。俄罗斯政府负责农产品监管的动植物检验检疫局（Rosselkhoznadzor）称，作为一项「预防措施」，将「自2023年10月16日起加入中国对从日本进口鱼类和海鲜产品的临时限制措施」 。该机构还提到，这些限制将施行至「在获得必要的详尽信息以确认海鲜产品的安全性为止」。

日本于8月底开始将处理过的核废水排放入海，称这一行动是安全的，国际原子能机构（IAEA）也表示核废水排海对人与环境的不良影响「可忽略不计」，但此举引发了以中国为首的邻国强烈反对。

中国海关总署随即宣布对日「海鲜禁令」，全面暂停进口原产地为日本的水产品，并且批评日本排放废水是「自私」、「不负责任」的行为。日本因此向世界贸易组织（WTO）提交反驳书，主张中国在福岛核废水排放后对日本海鲜实施的禁令「完全不可接受」。

俄希望增加对华海鲜出口

据日经新闻报导，俄罗斯在9月底就曾发布消息称，曾在「与中国相关部门举行的有关食品安全问题的工作组会议上，就日本产水产品的安全性进行了磋商」，并提到「将与日方磋商后最终决定是否采取进口限制」。

俄罗斯也已经向中国表达出希望填补日本水产品的意愿。

俄动植物检验检疫局在7月提及，该国是对中国最大的海产品出口国之一，有894家俄罗斯公司允许对中国出口海鲜。在中国宣布对日「海鲜禁令」后，该机构也发布声明表示希望增加对华鱼类和海鲜出口：「中国市场总体来说对俄罗斯鱼类产品很有希望，我们希望增加俄罗斯被认证的公司和船只的数量、产品数量及其范围。」

拉夫罗夫、普京先后访北京

目前，俄罗斯外长拉夫罗夫正在中国进行访问。他在与中国外长王毅会谈时表示，中国的「一带一路」倡议是促进欧亚地区平等互利合作的重要组成部分。拉夫罗夫还提到，俄中双边关系保持积极发展势头，期待同中方保持密切战略沟通，深化各领域务实合作。

俄罗斯总统普京预计也将于本周访华并参加「一带一路」论坛，拉夫罗夫称，预计普京将与习近平讨论涉及双边合作的各领域议题。

日本食品出口受「海鲜禁令」打击

根据海关数据，中国去年从日本进口了价值超过5亿美元的海鲜，然而在中国宣布海鲜禁令后，日本出口贸易明显受到影响。据日本财务省发布的8月贸易统计速报显示，日本对中国的出口大幅下滑，其中日本对华包括水产品在内的食品出口为141亿日元，跌幅达41.2%。

根据官方时间表，日本打算从福岛向太平洋排放130万立方米、约 540 个奥运会游泳池的核处理水，这一过程将持续30年。这些水经过处理，去除了除氚以外的放射性物质，然后在排放前用海水稀释，以确保其氚的最高浓度不超过每公升1500贝克（Bq）。首批废水已于8月24日至9月11日排放完毕；第二阶段于10月5日开始，持续17天，预计第二阶段排水量为7800吨。

日本首相率内阁大臣大吃福岛海鲜 亲身“带货” 日相岸田率领内阁阁员品尝福岛食材 日本首相岸田文雄8月30日在首相官邸举行午餐会。他在镜头前表示，午餐的菜品全部都是福岛食材，“太好吃了”。他呼吁，“大家可以购买车站便当或者进行网购，来支持安全美味的日本海鲜”。日本总务省、厚生劳动省、数位厅、经济产业省纷纷在社交媒体上张贴出阁员品尝福岛便当的照片。日本在8月24日宣布开启福岛核电站排海作业后，中国宣布全面暂停进口日本水产品。香港和澳门纷纷向日本发出食品进口禁令。

日本首相率内阁大臣大吃福岛海鲜 亲身“带货” 经产大臣西村康稔为三陆常磐“带货” 日本经产大臣西村康稔29日在社交媒体上贴出自己的午餐照片并配文称：“今天的午餐是 ALPS处理水排放后用8月25日在福岛县岩城捕获的鲈鱼制作的盐烧饭。此外还有我一贯吃的福岛产海藻做的味增汤。品尝的是饱含着渔民心声、自豪和自信的三陆常磐（即岩手、宮城、福島及茨城县）美味。为了他们不被中国的骚扰电话打败，我们会继续支持。今后我还会继续吃三陆常磐的美味。”西村还在视频中称他最近每天午饭都吃福岛食材。

日本首相率内阁大臣大吃福岛海鲜 亲身“带货” 首相官邸福岛食材午餐会菜品曝光 日本首相岸田文雄30日在官邸举办使用福岛县产海鲜的午餐会。参加午餐会的还有财务相铃木俊一、经济产业相西村康稔和儿童政策担当相小仓将信。首相官邸当日在网络社交平台上公布了菜品的照片。菜品包括福岛大米饭、味增汤、比目鱼鲈鱼章鱼刺身、帝王菜、猪肉、日本泡菜及饭后水果。全部食材均取自福岛。共同社指出，中国全面暂停进口日本水产品，首相官邸午餐会旨在凸显食品的安全性，消除负面影响。

日本首相率内阁大臣大吃福岛海鲜 亲身“带货” 岸田视察东京丰洲市场 8月31日，日本首相岸田文雄前往东京丰洲市场。他在经营包括福岛在内的常磐地区海产品的批发店试吃了海产品。在与商贩交谈时，商贩们表示，依赖水产品出口的企业受到严重打击。此后他表示，“为了在避免仅依赖中国市场的情况下，使业务能持续、稳定地发展，将启动分散对特定国家依赖的紧急援助措施”。新的支援政策包括刺激日本国内消费、应对风评被害、水产企业改变出口目的地和加强国内加工体制等措施。去年日本水产品出口额总共达到3873亿日元。其中对中国的出口额最多，达到871亿日元。

日本首相率内阁大臣大吃福岛海鲜 亲身“带货” 农林水产大臣口误致歉 日本农林水产大臣野村哲郎（图片居中）曾在8月30日响应日相带头吃福岛食品的号召，在网上公布了自己吃福岛北极贝便当的照片。但他31日在首相官邸回答记者提问时使用了“污染水”一词。此后野村撤回了发言，并称“我措辞不当，就此诚恳道歉。我的发言给以福岛县为首的相关人士造成了困扰，深表歉意”。9月1日他再度道歉表示，“令福岛民众和相关人士感到不快，非常抱歉”。他表示，从前一日起就在深刻反省”，且将致力于为扇贝等水产业者和加工业者提供支援。

日本首相率内阁大臣大吃福岛海鲜 亲身“带货” 美国驻日大使前往福岛品尝海鲜 美国驻日本大使伊曼纽尔（Rahm Emanuel）8月31日前往福岛县，目的是对日本政府的福岛第一核电站处理水排海决定表示支持。在福岛核电站附近的相马市，伊曼纽尔与市长立谷秀清共进午餐，吃着当地捕获的海鲜。他与当地渔业相关人士进行交流并呼吁：“希望日本国内外的人都知道福岛的鱼很安全”。他还给《日本经济新闻》撰文称：“日本对福岛核事故的处理向国际社会提供了国际社会最高标准的模范。我非常期待吃福岛桃子。”

日本首相率内阁大臣大吃福岛海鲜 亲身“带货” “我不会和别人分享（福岛）葡萄” 日本经济新闻报道称，在渔港附近的特产店“浜站松川浦”，除了比目鱼等鱼类外，伊曼纽尔还购买了自己爱吃的当地特产桃子。据介绍，8月24日福岛核电站排海作业开始后，该店接到了100多通从中国打来的骚扰电话。伊曼纽尔在社交媒体X上表示，他还在福岛买了日本泡菜、桃子、梨和葡萄，“说清楚，我不会和别人分享葡萄的”。次日，伊曼纽尔还在X上贴出与美国战略司令部司令科顿（Anthony J. Cotton）一起分享福岛桃子的照片。



（法新社、日经新闻、俄通社）

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