俄罗斯宣布暂时停火 设立“人道主义走廊”

（德国之声中文网）俄罗斯国防部宣布在乌克兰城市马里乌波尔（Mariupol）和沃尔诺瓦哈（Volnovakha）开设"人道主义走廊"，于莫斯科时间周六上午10时停火，允许平民在这段时间撤离。马里乌波尔市长博伊琴科（Vadym Boychenko）表示，当地民众将从12时开始疏散。俄罗斯新闻社引述有关当局称，人道主义走廊将开放五小时。

俄罗斯及乌克兰谈判代表此前已同意在乌克兰受战火严重波及的地区建立人道主义走廊。双方预计周末举行新一轮会谈。

位于乌克兰南部的港口城市马里乌波尔已遭到俄罗斯包围，连日来遭到俄军炮火攻击。博伊琴科表示，当地已经没有自来水、电力或暖气。博伊琴科的副手奥尔洛夫（Sergei Orlov）指出，拥有45万人口的马里乌波尔遭到40多小时的炮击后，人道主义状况非常糟糕。他还指责俄罗斯军队袭击学校和医院，普京意图"摧毁乌克兰这个国家"。

尽管如此，俄新社引述俄罗斯国防部称，俄罗斯军队将继续在乌克兰进行"广泛进攻"。

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俄罗斯试图包围基辅和哈尔科夫

与此同时，乌克兰军方表示，俄罗斯军队正寻求包围乌克兰首都基辅和东部城市哈尔科夫。德新社报道引述乌克兰军方周六的一份报告称，俄罗斯的攻势已经进入第十天，使用高精准度武器及空中支援。

报告还写道，俄罗斯继续向卢甘斯克和顿涅茨克地区的行政边界推进，试图建立一条从被俄罗斯并吞的克里米亚半岛直通分离主义地区的陆地走廊。

本周五，俄罗斯炮击欧洲最大核电站波扎罗热（Zaporizhzhia）核电站后遭到严厉批评。俄罗斯军队在周五上午的战斗后控制了核电站。

乌克兰总统泽连斯基周六抨击北约拒绝在乌克兰设立禁飞区的决定。他在乌克兰总统府公布的最新视频中表示："北约明知道新的打击和伤亡无可避免，却刻意决定不关闭乌克兰空域。"

肖尔茨呼吁普京停火

德国总理肖尔茨在与俄罗斯总统普京的通话中敦促俄罗斯停火。联邦总理府发言人黑贝施特赖特(Steffen Hebestreit) 在双方通话后表示，肖尔茨要求俄方允许人道主义援助进入受困地区。普京对肖尔茨称，俄罗斯已经安排在本周末与乌克兰进行第三轮会谈。

克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitri Peskow）则在莫斯科宣布，普京目前无意与乌克兰总统泽连斯基会面，俄罗斯和乌克兰之间所有的接触都应通过官方谈判代表团进行。佩斯科夫称，普京目前也不想与美国总统拜登谈论乌克兰战争。

乌克兰总统泽连斯基3月4日与法兰克福的反战示威活动现场连线

"若乌克兰沦陷，全体都会沦陷"

欧洲多个城市的民众周五晚间举行反战示威。乌克兰总统泽连斯基与多个示威现场连线并示警："如果乌克兰沦陷，全体都会沦陷。" 他呼吁在法兰克福、巴黎、布拉迪斯拉发、维尔纽斯、布拉格、第比利斯等地参与示威的人们，为俄罗斯对乌克兰发动入侵后死亡的所有男性、女性、儿童、军人、警察和平民默哀一分钟。

法兰克福警方表示，周五约有2000人参与这场示威，许多人高举乌克兰国旗或穿着象征乌克兰的黄蓝色衣服。

自乌克兰战争爆发以来，柏林、慕尼黑和科隆等德国大城市都爆发示威游行。上周日，约10万人聚集在德国首都柏林，抗议俄罗斯发动侵略乌克兰战争。

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联合国安理会将讨论人道主义危机

外交人士周五表示，联合国安理会就俄罗斯入侵乌克兰引发的人道主义危机召开紧急会议。法新社援引一名外交官报道称，联合国3月7日举行公开会议后，安理会15个成员国将举行闭门会议，讨论可能的决议草案。

据报道，这场闭门会议是由墨西哥和法国发起。两国寻求起草一份敦促结束乌克兰境内敌对行动，并呼吁提供人道主义救援和保护平民的草案。

俄罗斯作为有权否决任何安理会决议的常任理事国，极不可能允许任何针对俄罗斯的决议通过。

俄罗斯入侵乌克兰至今，已有超过120万人逃离乌克兰。

（德新社、法新社、路透社等）

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