俄罗斯宣布即将举行战术核演习 回应英法“挑衅性言论”

俄罗斯方面宣布即将举行战术核演习。克里姆林宫发言人称，这是对英法官员最新“挑衅性言论”的“回应”。上周法国总统马克龙在接受《经济学人》采访时再度表示，“不排除向乌克兰派兵的可能性”。

（德国之声中文网）俄罗斯周一（5月6日）宣布即将举行战术核演习，并称这是对西方关于向乌克兰派遣军队的“前所未有”言论的回应。

克里姆林宫发言人佩斯科夫援引了法国总统马克龙关于可能向乌克兰派遣士兵的评论，以及美国和英国议员的声明。

在被问到举行战术核演习的原因时，佩斯科夫回答说：“很明显，我们正在谈论马克龙先生的声明和英国代表的声明。”

“这是全新一轮的紧张局势升级。这是前所未有的，需要采取特殊措施。”他补充道。

佩斯科夫补充说，军方和其他特种部队正在核实有关法国外籍军团在乌克兰部署的报告。

上周，马克龙在接受《经济学人》采访时再度表示，“不排除法国向乌克兰派兵的可能性”。

上周五，英国外交大臣卡梅伦表示，乌克兰如何使用英国武器由他们自己决定，他们有权打击俄罗斯领土上的目标。

俄罗斯国防部表示，战术核演习是由总统普京下令进行的，将测试非战略核力量执行战斗任务的准备情况。国防部表示，军事演习将包括准备和使用非战略核武器的训练。

俄罗斯外交部表示，此次演习旨在确保俄罗斯的领土完整和主权，“以回应某些西方官员针对俄罗斯联邦的挑衅性言论和威胁”。

据报道此次军演没有计划进行实际的核试验。据称与乌克兰接壤的俄军南部军区的导弹编队和海军将参加演习。

战术核武器，也称为非战略核武器，设计用于在战场上摧毁敌方目标，而不造成大范围破坏和放射性尘埃。俄罗斯拥有世界上最大的核武库。

（美联社、法新社、德新社、路透社）

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