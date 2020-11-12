俄罗斯宣布其新冠疫苗有效率92%

（德国之声中文网）俄罗斯加马利亚流行病研究所和资助该疫苗的俄罗斯直接投资基金（RDIF）周三在一份联合声明中宣布，"卫星五号"（Sputnik V）疫苗的有效性为92%。

目前，俄罗斯的疫苗已进入临床试验的第三阶段，也是最后的阶段。在这一阶段，不仅要测试其适应性，还要测试其有效性能。据称，现在的得出的结果是在16000人接种2剂疫苗后获得的中期结果。只有20名志愿接受测试者，包括部分接受安慰剂的测试者，在接受了第二剂疫苗后感染新冠病毒。

声明称，这相当于 "接种第二剂疫苗后的有效率为92%。" 根据直接投资基金提供的数据，4万人参加了该临床试验。部分接受疫苗试验者出现"发热、乏力、疲倦、头痛 "等类似流感的症状。

据声明称，9月份对感染风险较大的医生和医院工作人员分别注射了疫苗。结果显示有效率高达"90%以上"。但西伯利亚阿尔泰地区的地方当局周二则报告说，42名接种疫苗的医院工作人员中，至少有3人感染了病毒。

一名自愿测试者接收Sputnik V疫苗注射

俄罗斯在没有进行上万人参加的最终试验的情况下，便在8月份批准了"卫星五号"（Sputnik V）疫苗。第二款新冠疫苗"EpiVacCorona"已于10月中旬获得批准。然而，到目前为止，该国一直没有提供相关的科研资料。加马利亚研究机构和直接投资基金（RDIF）现在宣布，所有数据将"在领先的医学期刊上发表，并接受其他科学家的评估"。

周一（11月9日），BionTech和辉瑞公司率先向全世界宣布其疫苗试验的积极结果。公布的消息称，对疫苗接种者的"首批中期分析结果表明，预防新冠病毒的有效率高达90％以上"。自七月以来，该疫苗已进入临床试验的第三阶段，全球约有43500人参加接种试验。

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李京慧/叶宣（法新社）

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