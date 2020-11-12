俄罗斯宣布其新冠疫苗有效率92%

在德国生物科技公司Biontech及其美国合作伙伴辉瑞公司报告了合作新冠疫苗研发的好消息两天后，俄罗斯疫苗研发机构现在也宣布，其疫苗的安全性超过90%。
（德国之声中文网）俄罗斯加马利亚流行病研究所和资助该疫苗的俄罗斯直接投资基金（RDIF）周三在一份联合声明中宣布，"卫星五号"（Sputnik V）疫苗的有效性为92%。
目前，俄罗斯的疫苗已进入临床试验的第三阶段，也是最后的阶段。在这一阶段，不仅要测试其适应性，还要测试其有效性能。据称，现在的得出的结果是在16000人接种2剂疫苗后获得的中期结果。只有20名志愿接受测试者，包括部分接受安慰剂的测试者，在接受了第二剂疫苗后感染新冠病毒。
声明称，这相当于 "接种第二剂疫苗后的有效率为92%。" 根据直接投资基金提供的数据，4万人参加了该临床试验。部分接受疫苗试验者出现"发热、乏力、疲倦、头痛 "等类似流感的症状。
据声明称，9月份对感染风险较大的医生和医院工作人员分别注射了疫苗。结果显示有效率高达"90%以上"。但西伯利亚阿尔泰地区的地方当局周二则报告说，42名接种疫苗的医院工作人员中，至少有3人感染了病毒。
俄罗斯在没有进行上万人参加的最终试验的情况下，便在8月份批准了"卫星五号"（Sputnik V）疫苗。第二款新冠疫苗"EpiVacCorona"已于10月中旬获得批准。然而，到目前为止，该国一直没有提供相关的科研资料。加马利亚研究机构和直接投资基金（RDIF）现在宣布，所有数据将"在领先的医学期刊上发表，并接受其他科学家的评估"。
周一（11月9日），BionTech和辉瑞公司率先向全世界宣布其疫苗试验的积极结果。公布的消息称，对疫苗接种者的"首批中期分析结果表明，预防新冠病毒的有效率高达90％以上"。自七月以来，该疫苗已进入临床试验的第三阶段，全球约有43500人参加接种试验。
李京慧/叶宣（法新社）
© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。