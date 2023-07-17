俄罗斯宣布中止执行黑海谷物倡议

（德国之声中文网）俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫周一（7月17日）在莫斯科宣布，俄罗斯与乌克兰达成的黑海谷物倡议不再有效。

乌克兰粮食出口对于稳定全球食品价格具有重要意义。

佩斯科夫说：“一旦事关俄罗斯部分的内容得到执行，俄方将立即回到执行该协议的工作上来。”

佩斯科夫还表示，俄罗斯中止黑海粮食外运协议与克里米亚大桥遭袭无关。他否认这是俄罗斯方面采取的报复措施。

在联合国和土耳其的协调之下，去年7月22日，俄罗斯和乌克兰两国代表在土耳其伊斯坦布尔签署了黑海谷物倡议，为乌克兰的粮食和俄罗斯的粮食与化肥重返国际市场铺平了道路。

今年5月，俄罗斯同意将该协议延长60天。为确保该协议的延续，联合国一直在引导各方进行谈判。该协议在7月17日到期。

乌克兰是全球最大的粮食出口国之一。该国的粮食出口对于全球食品价格构成重要影响。

本周一，芝加哥期货交易所的小麦期货价格应声大涨。

专家们认为，不能排除俄罗斯中止执行黑海谷物倡议会对全球粮食价格造成影响的可能。

欧委会主席冯德莱恩在推特上写道：“我强烈谴责俄罗斯不顾联合国和土耳其的努力，终止黑海谷物倡议的自私举动。欧盟正在努力确保世界弱势群体的粮食安全。”

德国政府呼吁俄罗斯重新延长黑海粮食外运协议。德国联邦政府一位发言人表示，争端不应该转嫁到世界上最贫穷的人口身上。德国还呼吁为了不要仅签署短期的粮食出口协定，而是应该允许乌克兰长期出口谷物粮食。

土耳其总统埃尔多安表示，协议最终还是会延长。他对媒体表示：“我认为，虽然俄罗斯今天做出（中止执行协议的）表述，但是普京总统还是支持继续使用这座人道主义桥梁。”

埃尔多安表示将与普京举行会谈。他认为，今年8月普京访问土耳其前，该协议会得到延长。他还说，相关的谈判已经开始启动。

乌克兰战争爆发之后，特别是贫穷国家由于粮食进口价格的上涨陷入食品危机。

联合国秘书长古特雷斯7月初在一份声明中强调，“黑海谷物倡议”和“化肥出口谅解备忘录”两份协议共同促进了全球粮食价格的持续下降，现在全球粮食价格比去年3月的历史最高点降低了23%以上。

莫斯科方面长时间以来一直抱怨俄罗斯谷物和化肥出口受阻，而去年签署黑海谷物倡议时解除俄罗斯食品和化肥出口障碍被作为换取乌克兰粮食通过黑海出口的交换条件。

俄罗斯方面批评，由于西方制裁，俄罗斯无法获得出口的支付款。莫斯科政府要求允许俄罗斯农业银行重新加入国际SWIFT支付系统。此外，还应允许俄罗斯化肥公司开展金融活动。俄罗斯还提出恢复液氨管道的运行，允许俄罗斯通过乌克兰敖德萨港口出口化肥。

迄今为止根据黑海谷物倡议乌克兰已经对外出口2700万吨谷物。运输粮食的船只在博斯普鲁斯海峡接受检查，以确保船上运输的只有协议下的谷物粮食。

乌克兰粮食出口“难上加难”

（德新社、路透社）

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