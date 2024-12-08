俄罗斯官媒：阿萨德获得莫斯科庇护

叙利亚反对派宣布终结了总统阿萨德长达24年的统治，已释放所有遭到不公平拘押的囚犯。据战争监测组织和媒体报道称，阿萨德已经离开该国。俄罗斯官媒称，阿萨德已抵达莫斯科并获得庇护。

（德国之声中文网）随着叙利亚反抗军推翻阿萨德政权，各界猜测阿萨德下落。周一（12月9日），包括塔斯社在内的多家俄罗斯媒体报导称，一名克里姆林宫消息人士不具名透露，阿萨德及家人正在俄罗斯莫斯科，且俄方基于人道主义考量，将提供阿萨德庇护。

此前，乌克兰外交部长西比哈在回应阿萨德政权垮台时，将重点指向俄罗斯，称俄罗斯总统普京“永远会背叛那些依赖他的人”。

近年来，俄罗斯为阿萨德在叙利亚的军事行动提供巨大贡献，但随着俄罗斯入侵乌克兰，俄罗斯在叙利亚的军事参与也跟着减少。

美军空袭“伊斯兰国”基地

阿萨德政权宣告垮台后，美国中央司令部（CENTCOM）表示，其部队在周日当天，针对位于叙利亚中部的伊斯兰国基地和特工进行多达数十次的精准空袭。

美国中央司令部表示：“针对伊斯兰国领导人、特务和营地的袭击是瓦解、削弱和击败伊斯兰国持续使命的一部分”，并称此举除了是为了阻止该恐怖组织对外实施行动，也是为了确保伊斯兰国不会利用叙利亚当前的局势，在该地区重建势力。

叙利亚反抗军持武器在首都大马士革庆祝阿萨德政权垮台 图像来源: Omar Sanadiki/AP Photo/picture alliance

反抗军宣布推翻阿萨德政权

路透社周日（12月8日）报道，叙利亚反政府武装当天在国家电视台上宣布已推翻总统阿萨德政权，由此终结了阿萨德长达24年的统治。叙利亚反对派还表示，已释放所有遭到不公平拘押的囚犯。

一名叙利亚军官向路透社透露，叙利亚军方指挥部周日已通知军官们阿萨德政权已经结束。但叙利亚军队随后表示，他们仍在继续在重要城市哈马（Hama）、霍姆斯（Homs）以及德拉（Deraa）乡村地区对“恐怖组织“进行军事行动。

据路透社援引阿拉比亚电视台（Al Arabiya）的采访报道，叙利亚总理穆罕默德·加齐·贾拉利（Mohammad Ghazi al-Jalali）呼吁在叙利亚举行自由选举，让人民选择他们的领导人。贾拉利在采访中补充说，他已经与反对派领导人阿布·穆罕默德·古拉尼（Abu Mohammed al-Golani）取得联系，讨论如何管理当前的过渡期。

周日，社交媒体上流传着多个视频，声称显示叙利亚反政府武装已进入大马士革的总统府。

德新社报道称，反政府武装似乎没有遇到任何抵抗就进入了总统府区域。报道补充说，有来自总统府的消息称，政府工作人员和安保部队已撤离大楼。

另据美联社报道，其他视频显示叙利亚民众正在涌入这座被称为“人民宫”的总统府，一些人抱着成堆的盘子和其他家用物品离开。

叙利亚记者奥萨马·穆罕默德（Ossama Muhammad）向德国之声表示，在阿萨德总统政权明显垮台后，他的国家到处洋溢着欢乐的气氛。

据两名高级军官向路透社透露，阿萨德于周日早些时候从大马士革飞往不明目的地。反政府武装表示，他们已进入首都，没有发现军队部署的迹象。

（路透社、美联社、德新社）

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