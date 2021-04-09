俄罗斯威胁军事干预乌克兰 "我们不会坐视不理"

（德国之声中文网） 鉴于俄罗斯与乌克兰东部交界地区局势紧张，俄罗斯警告将军事干预，以保护其公民。据国际文传电讯社报道，克里姆林宫发言人佩斯科夫在莫斯科明确表示，一旦战火燃起，俄罗斯不会坐视可能发生的 "人类灾难"。他指出，该国军事法令允许实施干预，以保护海外俄罗斯公民。
不顾国际社会抗议，自2019年起，莫斯科向乌克兰东部顿涅茨克和卢甘斯克地区的俄语居民授予俄罗斯公民身份。当地现有40多万人持俄罗斯护照。从2014年以来，毗邻俄罗斯的卢甘斯克和顿涅茨克部分地区一直被忠于莫斯科的分离主义分子控制。
佩斯科夫说，"我们现在看到的是紧张局势前所未有的恶化，令人忧虑。"他称，未来事态的发展将决定俄罗斯采取什么措施 ，"以确保其安全"。
乌克兰军队：无攻击东部的计划
乌克兰军方否认了有关准备攻击东部亲俄分裂主义地区的指控。该国陆军司令霍姆恰克（Ruslan Chomtschak）在基辅表示，重新夺回这些地区将 "不可避免地导致大量平民死亡和士兵伤亡"，因此是不可接受的。
但在3月底的一次采访中，霍姆恰克将军曾表示，泽连斯基总统并不反对下达进攻命令。 不过现在基辅强调继续倾向于通过外交途径解决冲突。
乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskiy）在东部顿涅茨克视察
连日来，冲突各方均相互指责，声称延续了７年的冲突再度升级。俄罗斯和乌克兰分别在距离争议地区不远的地方集结军队。尽管有正式停火协议，但每天都发生交火，导致人员伤亡。
本周四（４月８日），德国总理默克尔与俄罗斯总统普京通电话，呼吁撤军。对此，克里姆林宫发言人佩斯科夫称，这要由莫斯科自己来决定。
美国据称将向黑海派两艘战舰
此间，土耳其报道说，美国将向黑海派遣两艘军舰。土外交部一发言人透露，两周前，安卡拉经由外交渠道被告知了美舰将进入博斯普鲁斯海峡的计划。她说，美舰将于4月中旬穿越该海峡，并将在黑海逗留至5月初。
俄方视此为挑衅。该国外交政治家科萨乔夫（Konstantin Kossatschow）便表指出，"对乌克兰的任何军事支持都意味着鼓励基辅在东南部动用军力"。
普京日前与土耳其总统埃尔多安通电话，强调签署于2015年的和平计划才是结束冲突的基础，而埃尔多安定于周六会晤乌克兰总统泽连斯基
据克里姆林宫通告，普京日前与土耳其总统埃尔多安通电话时强调，签署于2015年的和平计划才是结束冲突的基础。
埃尔多安定于周六会晤乌克兰总统泽连斯基。据乌克兰媒体报道，泽连斯基与与法国同行马克龙的会晤也在计划之中。法、德两国多年来一直致力于调停乌克兰东部冲突。
凝炼／王凡（德新社，路透社，法新社）
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摄影师眼中的硝烟乌克兰
隔洞遥窥
马里乌波尔（Mariupol）附近，一名乌克兰士兵正从一个炸弹炸出的墙洞里窥视分离分子的位置，他所在的地方原来是一家疗养院，现在已成为前线的哨站。停火协议虽已达成数月，乌克兰东部却依旧战火不断
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摄影师眼中的硝烟乌克兰
房倒屋塌
一名乌克兰士兵正在距离马里乌波尔五公里的施罗金诺村（Shirokino）巡逻。这座曾经的度假村位于亚速海海岸，被八月的战火几乎夷为平地。
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摄影师眼中的硝烟乌克兰
时刻准备着
战壕沿线的炮火和子弹令乌克兰士兵时刻处于神经紧绷的备战状态，与此同时，他们也在为这场旷日持久的冲突加强自己的战略位置。这些战壕不仅有防御作用，也是士兵在前线的栖身之处。
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驻守前线
一个秋日的早晨，一名士兵正在顿涅茨克（Donetsk）前线剃须，他所在的位置距离亲俄罗斯分离主义分子的据点仅有500米远。乌克兰通过其全国动员令征召了成千上万名新兵。该国的兵力从2014年的13万扩大到如今的28万。
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摄影师眼中的硝烟乌克兰
弃演从军
今年31岁的Alla放弃自己的演员工作当起了志愿兵。她在马里乌波尔前线的一个军民合作部门工作。该部门负责向留在战区的平民提供帮助，同时为士兵供给物品和治疗。乌克兰全国动员令并不针对女性，但是她们可以在自愿的基础上奔赴前线。
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摄影师眼中的硝烟乌克兰
忙中小憩
Alla的床边竖着一个反坦克火箭筒，忙完一天的工作，她用水桶洗完澡后，靠在床上查阅脸书（Facebook）。作为唯一的女性，她和其余20个男性一起住在亚速海海岸的一个原来的度假屋内。战友们为她用书架和淋浴帘搭建了一个临时私人空间。
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国际支援
加拿大志愿医生们正在基辅军医院中为受伤的士兵开刀。这支由40名加拿大医生团队要完成超出当地医生能力范围的复杂手术。
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战争的疤痕
今年28岁、来自基辅的应征兵Andriy在顿涅茨克的一场地雷爆炸中受伤。他正在等待加拿大医生对其进行的整形手术，帮助他淡化脸上的伤疤和除去肉里的弹片。入伍前，他从事卫星生意。在回去工作之前他必须服满12个月的兵役。
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被拆散的家庭
Katja坐在其位于基辅的家中。现在家里只有她和两个女儿——妹妹两岁，姐姐9岁。她的丈夫被征召入伍，目前在马里乌波尔前线服役。她说：“没有他，对我来说太可怕了，我不需要大房子和许多钱，我只要我的丈夫回来带女儿。”
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前线的栖身地
Katja的丈夫Maxim今年29岁。图中的他坐在马里乌波尔外前线的一个地窖内，这也是他三个月以来的家。动员令颁布前，他拥有三家服装店，从德国进口衣服。
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摄影师眼中的硝烟乌克兰
虚幻的和平
一名政府兵驻守在顿涅茨克的一个检查站。停火协议犹如一纸空文，战火从未真正停止过。这场没有闪电战的战争旷日持久，乌克兰东部的居民民不聊生，不得不背井离乡。
作者: Christopher Bobyn, Eastern Ukraine