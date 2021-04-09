俄罗斯威胁军事干预乌克兰 "我们不会坐视不理"

（德国之声中文网） 鉴于俄罗斯与乌克兰东部交界地区局势紧张，俄罗斯警告将军事干预，以保护其公民。据国际文传电讯社报道，克里姆林宫发言人佩斯科夫在莫斯科明确表示，一旦战火燃起，俄罗斯不会坐视可能发生的 "人类灾难"。他指出，该国军事法令允许实施干预，以保护海外俄罗斯公民。

不顾国际社会抗议，自2019年起，莫斯科向乌克兰东部顿涅茨克和卢甘斯克地区的俄语居民授予俄罗斯公民身份。当地现有40多万人持俄罗斯护照。从2014年以来，毗邻俄罗斯的卢甘斯克和顿涅茨克部分地区一直被忠于莫斯科的分离主义分子控制。

佩斯科夫说，"我们现在看到的是紧张局势前所未有的恶化，令人忧虑。"他称，未来事态的发展将决定俄罗斯采取什么措施 ，"以确保其安全"。

乌克兰军队：无攻击东部的计划

乌克兰军方否认了有关准备攻击东部亲俄分裂主义地区的指控。该国陆军司令霍姆恰克（Ruslan Chomtschak）在基辅表示，重新夺回这些地区将 "不可避免地导致大量平民死亡和士兵伤亡"，因此是不可接受的。

但在3月底的一次采访中，霍姆恰克将军曾表示，泽连斯基总统并不反对下达进攻命令。 不过现在基辅强调继续倾向于通过外交途径解决冲突。

连日来，冲突各方均相互指责，声称延续了７年的冲突再度升级。俄罗斯和乌克兰分别在距离争议地区不远的地方集结军队。尽管有正式停火协议，但每天都发生交火，导致人员伤亡。

本周四（４月８日），德国总理默克尔与俄罗斯总统普京通电话，呼吁撤军。对此，克里姆林宫发言人佩斯科夫称，这要由莫斯科自己来决定。

美国据称将向黑海派两艘战舰

此间，土耳其报道说，美国将向黑海派遣两艘军舰。土外交部一发言人透露，两周前，安卡拉经由外交渠道被告知了美舰将进入博斯普鲁斯海峡的计划。她说，美舰将于4月中旬穿越该海峡，并将在黑海逗留至5月初。

俄方视此为挑衅。该国外交政治家科萨乔夫（Konstantin Kossatschow）便表指出，"对乌克兰的任何军事支持都意味着鼓励基辅在东南部动用军力"。

据克里姆林宫通告，普京日前与土耳其总统埃尔多安通电话时强调，签署于2015年的和平计划才是结束冲突的基础。

埃尔多安定于周六会晤乌克兰总统泽连斯基。据乌克兰媒体报道，泽连斯基与与法国同行马克龙的会晤也在计划之中。法、德两国多年来一直致力于调停乌克兰东部冲突。

凝炼／王凡（德新社，路透社，法新社）

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