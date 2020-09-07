图：警方封锁了女记者伊琳娜·斯拉维纳自焚的地方

（德国之声中文网）亲俄罗斯反对派的女记者伊琳娜·斯拉维娜（Irina Slawina）是小型新闻网站科萨（Kosa Press）的主编。该网站经常发表调查报告以及有关普京总统批评人士的消息。据科萨新闻网的报道，星期五（10月2日），斯拉维纳在莫斯科以东约400公里的工业城市下诺夫哥罗德的警察总部前自焚身亡。之后便无法再登陆该网站。

此前斯拉维娜曾在脸书上写道：“俄罗斯联邦要对我的死亡承担责任”。社交媒体上发布的视频展示了她坐在长凳上点火自焚的过程。之后调查人员证实了她的死亡。

女主编斯拉维娜于2019年10月

警方搜查住宅

这位女记者周四（10月1日）曾在社交媒体上报道，警方和当局的代表冲进了她的住宅，寻找她与反对派运动 "开放的俄罗斯 "进行联络的线索。，该反对派运动是由流亡的克里姆林宫批评人士霍多尔科夫斯基（ Michail Chodorkowski）创立的。当局以涉嫌煽动抗议活动罪宣布他为不受欢迎的人。斯拉维娜接着说，警方没收了她的笔记本和电脑，以及她丈夫和她女儿的笔记本电脑和手机。

反对派感到震惊

克里姆林宫批评人士纳瓦尔尼（ Alexej Nawalny）称，斯拉维娜的死是 "可怕的"。他说，对她的指控实属捏造。是"他们逼的她自杀"。其他俄罗斯反对派成员指出，斯拉维纳长期以来一直受到当局的压力。政治家戈德科夫（ Dmitri Godkow）便在Instagram上写道："近年来，由于支持反对派的活动，她受到当局无休止的迫害"。普京的批评者雅辛（Ilja Jaschin）在微博上说，这"真是一场噩梦"。"政府正在对人们进行精神摧残。"

李京慧/任琛 (路透社、法新社、美联社、德新社)