 俄罗斯：女儿作画反战 父亲被判入狱 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.03.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

俄罗斯：女儿作画反战 父亲被判入狱

莫斯卡廖夫在俄罗斯逃离了软禁，之后法院以"诋毁"俄罗斯军队的罪名判处他两年监禁。他的女儿曾在学校画了一幅反对俄罗斯发动侵略乌克兰战争的素描。

就是这幅画“闯的祸”

就是这幅画“闯的祸”

（德国之声中文网）白俄罗斯当局周四（3月30日）表示，他们拘留了一名俄罗斯逃犯。因为他的女儿在俄罗斯的学校里制作了一张乌克兰主题的绘画，导致这位父亲被判处监禁

54岁的莫斯卡廖夫曾在俄罗斯逃离软禁，后来法院以"诋毁"俄罗斯军队为由缺席判处他两年监禁。

俄罗斯和白俄罗斯的国家媒体报道称，"应俄罗斯警方要求"拘留了这位"逃犯"。去年，莫斯卡廖夫13岁的女儿玛丽亚在学校画了一幅画，画中俄罗斯国旗旁边的一枚导弹朝着一名妇女和一个孩子的方向飞去，她们站在乌克兰国旗的旁边。

在俄罗斯被封禁的维权组织"纪念碑基金会"声称莫斯卡廖夫为政治犯，该组织获得了2022年诺贝尔和平奖。

莫斯卡廖夫逃离居家监禁之前在俄罗斯法庭出庭

莫斯卡廖夫逃离居家监禁之前在俄罗斯法庭出庭

那么玛丽亚怎么样了？

根据他的律师和支持者的说法，女孩所在的学校联系了警方，玛丽亚接受了询问，而莫斯卡廖夫则因早期在社交媒体上发表批评性评论而被罚款。

这对父女被分开，女儿被送到当地的未成年人"康复中心"。

代表这位单身父亲的律师表示很难预测女儿的命运。俄罗斯一家法院预计下周将审议当局限制莫斯卡廖夫家长养护权的请愿书。克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）为莫斯卡廖夫的判刑决定辩护称，他作为父亲的角色"令人遗憾"。

为普京而死？这些年轻人说“不”

(法新社、美联社)

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

******Achtung: In this photo taken from video provided by the Russian Defense Ministry Press Service on Saturday, Feb. 19, 2022, a Russian military technician checks a MiG-31K fighter of the Russian air force carrying a Kinzhal hypersonic cruise missile parked at an air field during a military drills. The Russian military on Friday announced massive drills of its strategic nuclear forces. Russian President Vladimir Putin will personally oversee Saturday's exercise, which will involve multiple practice launches of intercontinental ballistic missiles and cruise missiles, the Defense Ministry said. (Russian Defense Ministry Press Service via AP)

俄罗斯又在乌克兰动用高超音速导弹？ 13.03.2023

在上周对乌克兰发动的又一轮猛烈攻势中，俄罗斯使用了高超音速导弹。这种武器速度极快，且比常规弹道导弹更难以拦截。但它真的像普京所宣称的那样“天下无敌”吗？

Reportage Bilder Ukraine Independence Square on the 24th of February

记者手记：乌克兰战争周年之行 20.03.2023

战争和生活更像是两根紧密缠绕的绳子，时而战争占了上风，时而正常生活又夺回一些存在感，两者却都不会缺席。

RUSSIA, MOSCOW - FEBRUARY 22, 2023: Russia s President Vladimir Putin R and Chinese State Councillor Wang Yi, director of the Office of the Central Foreign Affairs Commission of the Chinese Communist Party, a member of the CCP Politburo, shake hands during a meeting at Moscow s Kremlin. Anton Novoderezhkin/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY 57492777

美国国务院特使：中国在全球花费数十亿传播虚假信息 01.03.2023

美国国务院全球参与中心协调员詹姆斯·鲁宾本周在欧洲之行中表示，中国在全球范围内花费数十亿传播虚假信息，包括在乌克兰问题上完全与俄罗斯保持一致的虚假信息，而西方对此反应迟缓。

广告

评论分析

习近平已经访问了莫斯科，接下来会不会去基辅？

客座评论：习近平外交攻势下 民主国家面临陷阱

自从美中之间爆发”气球事件“后， 习近平调整外交政策，开始积极全面展开外交攻势，努力借助他国的帮助使中国成为能够对抗西方阵营的另一极主导力量。而在这个关键时刻，西方有些国家的领袖很可能掉入中国设计的外交陷阱。