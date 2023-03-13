俄罗斯：女儿作画反战 父亲被判入狱

（德国之声中文网）白俄罗斯当局周四（3月30日）表示，他们拘留了一名俄罗斯逃犯。因为他的女儿在俄罗斯的学校里制作了一张乌克兰主题的绘画，导致这位父亲被判处监禁。

54岁的莫斯卡廖夫曾在俄罗斯逃离软禁，后来法院以"诋毁"俄罗斯军队为由缺席判处他两年监禁。

俄罗斯和白俄罗斯的国家媒体报道称，"应俄罗斯警方要求"拘留了这位"逃犯"。去年，莫斯卡廖夫13岁的女儿玛丽亚在学校画了一幅画，画中俄罗斯国旗旁边的一枚导弹朝着一名妇女和一个孩子的方向飞去，她们站在乌克兰国旗的旁边。

在俄罗斯被封禁的维权组织"纪念碑基金会"声称莫斯卡廖夫为政治犯，该组织获得了2022年诺贝尔和平奖。

莫斯卡廖夫逃离居家监禁之前在俄罗斯法庭出庭

那么玛丽亚怎么样了？

根据他的律师和支持者的说法，女孩所在的学校联系了警方，玛丽亚接受了询问，而莫斯卡廖夫则因早期在社交媒体上发表批评性评论而被罚款。

这对父女被分开，女儿被送到当地的未成年人"康复中心"。

代表这位单身父亲的律师表示很难预测女儿的命运。俄罗斯一家法院预计下周将审议当局限制莫斯卡廖夫家长养护权的请愿书。克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）为莫斯卡廖夫的判刑决定辩护称，他作为父亲的角色"令人遗憾"。

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(法新社、美联社)

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