俄罗斯天然气绕道中国出口欧洲？

（德国之声中文网）中国和俄罗斯正在开展更广泛的合作。有报道指出，俄罗斯的天然气出口重新找到进入欧洲的途径，那就是经过中国。

"全球液化天然气（LNG）市场的一体化程度越来越高，区域需求的转变可以帮助平衡原本紧张的市场。"宏观经济咨询公司绿曼特（Greenmantle）能源研究主任昆勒本（Nicholas Kumleben）告诉德国之声，"这种流动的重新定向符合所有相关方的利益。"

据《日经新闻》报道，在冬季到来之前，欧洲的天然气储存已经达到80%，部分来自中国的液化天然气出口。俄罗斯自入侵乌克兰以来，已大幅减少对欧洲的天然气供应。

中国增加对欧洲的天然气出口

中国的液化天然气公司已经增加了对海外市场的供应，以应对不断增长的市场需求。

今年到目前为止，中国公司已经在国际市场上销售了400万吨液化天然气。这相当于欧洲今年上半年天然气消费量的7%左右。中国能源公司九丰集团(JOVO Group)称，它已经向一个欧洲买家出售了价值高达1亿美元的液化天然气。

中国能源巨头中石化集团也表示，它一直在向国际市场输送剩余液化天然气。当地媒体称，中石化已售出45船液化天然气，约315万吨。

"如果欧洲从中国购买液化天然气，那么肯定有可能其中一些来自俄罗斯，尤其是它加以混合之后。"莱斯大学（Rice University）贝克公共政策研究所能源研究中心的米库尔斯卡（Anna Mikulska）告诉德国之声，"我不相信有任何规定可以限制--归根结底，这是市场转移的问题。"

听起来这是规避对俄罗斯制裁的方式，尽管欧盟尚未制裁俄罗斯天然气。俄罗斯已经系统地削减了对欧洲的天然气供应，而液化天然气市场是交互关联的。

"除非不从中国购买液化天然气，否则欧盟无计可施。但是这样一来，欧盟在冬季可能就会面临严重的天然气短缺。" 米库尔斯卡说，"目前这样，是中国而不是俄罗斯从中享受了额外收益。"

中国购买更多俄罗斯天然气

与2021年相比，今年上半年俄罗斯向中国销售的管道天然气增长了近65%。据彭博社报道，自俄罗斯入侵乌克兰以来，中国从俄罗斯进口能源的支出已从一年前的200亿美元飙升至350亿美元。

俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）和中国石油天然气集团公司（CNPC）在2014年签署了一项价值4000亿美元的30年协议，以建设"西伯利亚力量"天然气管道。该管道一号线在俄罗斯境内长3000公里，在中国境内长5000公里，于2019年开通。在2025年达到满负荷生产之后，预计每年将向中国供应多达380亿立方米的天然气。

莫斯科的能源计划要求增加对中国的出口。俄罗斯很清楚，随着欧盟降低对其供应的依赖程度，它需要实现多样化，进入新的市场。

米库尔斯卡说："俄罗斯和中国的天然气交易是以合同价格为基础的。根据我的理解，中国和俄罗斯就西伯利亚电力一号线达成的交易对中国更有利，在价格方面也是如此。"

欧盟外交官和东亚问题专家罗斯契尔（Albrecht Rothacher）说："中国人转售俄罗斯液化天然气，将打破俄罗斯天然气公司的出口垄断。"他告诉德国之声，"克里姆林宫一定非常绝望--或者在政治上非常脆弱--才会允许这样做。"

未来，俄罗斯将沦为中国一个“加油站”而已？

欧洲会对中国产生天然气依赖吗？

专家警告说，欧洲不能指望通过中国供应商来弥补其能源短缺，因为与俄罗斯等其他来源相比，中国能够出口到欧洲的天然气总量有限。

另外，随着中国经济活动的复苏，情况将发生变化，使得欧洲以更高的价格依赖北京的天然气。

罗斯契尔说："可能会有一些天然气从俄罗斯亚马尔半岛向西运往欧洲，但与欧盟需要从挪威、阿尔及利亚、卡塔尔、乌拉尔、土库曼斯坦、阿塞拜疆、阿曼、以色列、也许还有伊朗以及美国进口的天气然相比，这些都是次要的，因为目前仍然无法预期。"

中国和俄罗斯的微妙关系

米库尔斯卡则认为，这种情况暴露了欧盟以及美国和北约将需要真正思考的问题。她警告说，"随着中国和俄罗斯的合作，两国可以共同操纵和影响全球能源市场，远远超过他们彼此独立行动的程度。"

她说："在欧洲解决替代供应问题之前，这不会得到解决。这并不容易，而且不会在今年冬天就解决。"

米库尔斯卡补充说，随着欧洲国家远离俄罗斯天然气，以及市场价格可望缓和，俄罗斯年复一年地从天然气销售中享受高额利润的好日子也一去不返了。

她说："此外，俄罗斯有可能使自己在能源需求方面越来越依赖中国。虽然他们目前合作正欢，但是至少可以说这是一种复杂的关系。"

如果德国出现天然气供应瓶颈会怎样？

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