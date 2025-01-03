俄罗斯大使：德日两国永远不能“入常”

多年以来，成为安理会常任理事国，一直是德国外交的努力方向。但莫斯科的最新表态，显然是要让柏林的期望化作泡影。

（德国之声中文网）长期以来，德国一直在努力推动联合国安理会的改革，并希望能够在扩编后的安理会中拥有常任理事国席位，但莫斯科对此却持明确的反对立场。俄罗斯驻联合国代表涅边贾（Wassilij Nebensja）日前接受俄罗斯官方电视台采访时明确表示，无论有些国家如何努力，都永远不可能成为安理会常任理事国，“我们已经明确表示，他们永远不会获得这个席位。尤其是德国和日本。”

多年以来，联合国内部一直在就改革安理会问题进行讨论。期望在安理会中获得常任席位的国家包括日本、印度和一些非洲国家，而多年以来，德国联邦政府也一直在为“入常”进行着努力。曾几何时，俄罗斯曾被视作是德国入常的可能支持者，然而，俄罗斯总统下令对乌克兰发动侵略战争之后，过去几年来，俄罗斯同西方的紧张关系一直在不断加剧。

多年来，德国、日本、印度以及非洲国家一直在努力推动联合国安理会进行改革。 图像来源: Fatih Aktas/Anadolu/picture alliance

有鉴于此，德国的“入常”希望已经变得非常渺茫。安理会拥有五个常任理事国，分别为中国、法国、英国、俄罗斯和美国，而上述五国中的任何一国都有权对安理会扩编改革行使否决权。

（德新社）

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