 俄罗斯士兵留驻委内瑞拉 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.03.2019

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时政风云

俄罗斯士兵留驻委内瑞拉

莫斯科表示，俄罗斯如何规划与其它合法政权之间的关系，用不着别人指手划脚。美国总统特朗普此前公开要求俄罗斯从委内瑞拉撤军。

Venezuela russischer Sukhoi SU-30 Kampfjet (picture-alliance/dpa/M. Gutierrez)

资料图片：一架俄罗斯战机在委内瑞拉进行军事演习

DW.COM

路透社报导，美国与中国因委内瑞拉的政权议题再度杠上，而这次的对立可能危及即将在中国举办的美洲开发银行年会。 (22.03.2019)

委内瑞拉的审计长周四宣布反对党领袖瓜伊多将被剥夺议长职务，并禁止参选15年。 但瓜伊多表示他有很充分的理由去忽视这个禁令。 (29.03.2019)

由于作为主办方的中国拒绝给委内瑞拉反对派领导人瓜伊多的代表发放签证，美洲开发银行决定取消在成都举行年会的计划。北京对此表示“遗憾”，但强调“责任不在中方”。美开行将在30日之内讨论决定替代方案。 (23.03.2019)

（德国之声中文网）俄罗斯外交部发言人萨哈洛娃（Maria Sacharowa）表示，莫斯科"既没有违反国际条约，也没有违反委内瑞拉的法律。" 萨哈洛娃的此番讲话是对美国总统特朗普及其副手彭斯（Mike Pence）的言论做出的回应，但是她并没有提及两人的名字。萨哈洛娃称这些言论是"试图对主权国家指手划脚的傲慢表现。"她补充说："无论是俄罗斯还是委内瑞拉都不是美国的省份"。俄罗斯军事专家是根据双方军事技术合作协议抵达委内瑞拉的。委内瑞拉政府认为有必要留多久，俄罗斯专家就将在委内瑞拉留驻多久。

特朗普会见瓜伊多妻子

周三（3月27日），特朗普要求俄罗斯撤离委内瑞拉。同时他强调，对于华盛顿来说，仍有"军事选项"的可能性。自我任命的委内瑞拉过渡总统瓜伊多（Juan Guaidó）的妻子罗萨莱斯（Fabiana Rosales）对白宫的这一声明表示支持。

美国副总统彭斯认为两架俄罗斯军用飞机最近抵达委内瑞拉是"挑衅"行为，并呼吁莫斯科停止对加拉加斯政府的一切支持。

委内瑞拉驻莫斯科大使馆武官佩雷斯（ José Rafael Torrealba Pérez）表示，这仅仅是一次"军事技术合作"。委内瑞拉国防部长预计将于4月底访问莫斯科。佩雷斯说，俄罗斯在委内瑞拉的军事存在"绝不是可能的军事行动"。

USA, Washington: Treffen zwischen Pence, Trump und Fabiana Rosales (Reuters/)

特朗普在华盛顿与瓜伊多妻子罗萨莱斯举行了会面

马杜罗迄今可以信任其军队

委内瑞拉左翼民族主义国家领导人马杜罗（Nicolás Maduro）和反对派领导人瓜伊多展开激烈的权力之争。1月底瓜伊多宣布自己为临时总统。美国率先予以承认。如今已经有大约50个国家，其中也包括多个右翼领导人执政的拉丁美洲国家以及德国，法国和其他欧洲国家承认瓜伊多为委内瑞拉临时总统。

然而，马杜罗迄今仍拥有军队领导层的支持，俄罗斯也依然是其强大后盾。

 

李京慧/石涛(法新社、德新社)

 

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