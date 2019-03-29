俄罗斯士兵留驻委内瑞拉

（德国之声中文网）俄罗斯外交部发言人萨哈洛娃（Maria Sacharowa）表示，莫斯科"既没有违反国际条约，也没有违反委内瑞拉的法律。" 萨哈洛娃的此番讲话是对美国总统特朗普及其副手彭斯（Mike Pence）的言论做出的回应，但是她并没有提及两人的名字。萨哈洛娃称这些言论是"试图对主权国家指手划脚的傲慢表现。"她补充说："无论是俄罗斯还是委内瑞拉都不是美国的省份"。俄罗斯军事专家是根据双方军事技术合作协议抵达委内瑞拉的。委内瑞拉政府认为有必要留多久，俄罗斯专家就将在委内瑞拉留驻多久。

特朗普会见瓜伊多妻子

周三（3月27日），特朗普要求俄罗斯撤离委内瑞拉。同时他强调，对于华盛顿来说，仍有"军事选项"的可能性。自我任命的委内瑞拉过渡总统瓜伊多（Juan Guaidó）的妻子罗萨莱斯（Fabiana Rosales）对白宫的这一声明表示支持。

美国副总统彭斯认为两架俄罗斯军用飞机最近抵达委内瑞拉是"挑衅"行为，并呼吁莫斯科停止对加拉加斯政府的一切支持。

委内瑞拉驻莫斯科大使馆武官佩雷斯（ José Rafael Torrealba Pérez）表示，这仅仅是一次"军事技术合作"。委内瑞拉国防部长预计将于4月底访问莫斯科。佩雷斯说，俄罗斯在委内瑞拉的军事存在"绝不是可能的军事行动"。

特朗普在华盛顿与瓜伊多妻子罗萨莱斯举行了会面

马杜罗迄今可以信任其军队

委内瑞拉左翼民族主义国家领导人马杜罗（Nicolás Maduro）和反对派领导人瓜伊多展开激烈的权力之争。1月底瓜伊多宣布自己为临时总统。美国率先予以承认。如今已经有大约50个国家，其中也包括多个右翼领导人执政的拉丁美洲国家以及德国，法国和其他欧洲国家承认瓜伊多为委内瑞拉临时总统。

然而，马杜罗迄今仍拥有军队领导层的支持，俄罗斯也依然是其强大后盾。

李京慧/石涛(法新社、德新社)