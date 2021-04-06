 俄罗斯增兵乌克兰 默克尔吁普京克制 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.04.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

俄罗斯增兵乌克兰 默克尔吁普京克制

有关俄罗斯在与乌克兰交界地区大规模部署部队的报道引起西方国家越来越强烈的担忧。德国总理默克尔出面干预；美国亦已发声。

Ukraine | Konfliktgebiet | Militär an der Frontlinie

乌克兰东部卢甘斯克前线的亲俄分裂分子

德国之声中文网）德国总理默克尔与俄罗斯总统普京通电话，呼吁减少 "俄罗斯在乌东地区不断增加的军事存在"。德国政府副发言人德默尔（Ulrike Demmer）在柏林透露，默克尔强调，这对 "缓解局势"是必要的 

克里姆林宫通报说，在电话交谈中，默克尔和普京对 "乌克兰东南部紧张局势的升级表示关切"，普京指责乌克兰政府采取 "挑衅行"，"故意恶化前线局势"。 

Ukraine | Konfliktgebiet | Militär an der Frontlinie

顿涅茨克地区战壕中的乌克兰士兵

美国情报机构称，俄罗斯在与乌克兰接壤的边境地区部署的军队，规模是7年前冲突爆发以来之最。美国总统拜登的发言人普萨基在华盛顿对记者表示，目前部署在俄乌边境线上俄军士兵数量比2014年以来的任何时候都多。她指出，美国对“俄在乌东的侵略升级""越来越感到担忧。  

莫斯科否认向顿巴斯的亲俄战斗人员提供政治及军事支持。顿涅茨克和卢甘斯克与俄罗斯交界的部分地区被亲莫斯科分离主义势力所控制。不顾国际抗议，克里姆林宫给予当地居民俄罗斯公民身份。  

乌克兰总统视察战区    

乌克兰总统泽连斯基周四（４月８日）前往处于争夺状态的顿巴斯地区访问部队。据乌克兰军方称，就在当天，也发生了与忠于莫斯科的分离主义武装之间的交火事件，至少有两人丧生。交火主要发生在前顿涅茨克机场和濒临亚速海的沃迪亚内（Vodyane）。

Ukraine Volodymyr Zelensky besucht Donbass

泽连斯基向前线士兵致意

现年43岁的总统泽连斯基向参战人员颁发勋章和其它奖章。他在表讲话时说："我感谢你们保障人民的安宁，保护我们的国家。……我们永远铭记每一个为保卫祖国而牺牲的战士"。 

联合国估计，迄今已至少有1.3万人死于这场血腥冲突。2015年在法德调解下达成的和平方案被冻结。因为战争，欧盟对俄罗斯实施制裁。 

凝炼/张筠青德新社、美联社 

2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Ukraine Konflikt bei Donezk

俄罗斯增兵乌克兰边境 北约发出警告 06.04.2021

连日来，不断有消息指出，俄罗斯正在向靠近乌克兰边境的地区增兵。对此动向，北约表示了高度忧虑，担心乌克兰东部的停火状态可能遭到破坏。美国总统拜登则向乌克兰许诺支持。莫斯科则警告西方国家切勿向乌克兰派兵。

Paris Ukraine-Gipfel Merkel Putin

德、法领导人对俄罗斯疫苗持开放态度 31.03.2021

法国总统马克龙、德国总理日前与俄罗斯总统普京视频会谈，聚焦俄罗斯 "卫星五号 "疫苗，磋商合作可能。不过，迄今为止该款疫苗在欧盟尚未获批准。

China Guilin Treffen Außenminister Wang Yi und Lawrow

德语媒体：中俄抱团应对欧美 29.03.2021

美国和欧盟接连对中国发布制裁措施之际，中俄两国外长在桂林举行了会谈。双方发表联合声明称：“反对将人权问题政治化，摒弃借人权问题干涉别国内政和搞双重标准。”

广告

媒体看中国

Symbolbild Handelsbeziehungen EU - China

德语媒体：价值观之争不容中立

德国《商报》认为，中国的经济雄心与军事野心相互交织，因此西方有必要在经济上部分脱钩中国，但没有必要完全孤立中国。《新苏黎世报》则指出，即便永久中立国瑞士，也必须在美中之间的价值观对抗中明确立场。  