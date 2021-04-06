俄罗斯增兵乌克兰 默克尔吁普京克制

（德国之声中文网）德国总理默克尔与俄罗斯总统普京通电话，呼吁减少 "俄罗斯在乌东地区不断增加的军事存在"。德国政府副发言人德默尔（Ulrike Demmer）在柏林透露，默克尔强调，这对 "缓解局势"是必要的。

克里姆林宫通报说，在电话交谈中，默克尔和普京对 "乌克兰东南部紧张局势的升级表示关切"，普京指责乌克兰政府采取 "挑衅行为"，"故意恶化前线局势"。

顿涅茨克地区战壕中的乌克兰士兵

美国情报机构称，俄罗斯在与乌克兰接壤的边境地区部署的军队，规模是7年前冲突爆发以来之最。美国总统拜登的发言人普萨基在华盛顿对记者表示，目前部署在俄乌边境线上俄军士兵数量比2014年以来的任何时候都多。她指出，美国对“俄在乌东的侵略升级""越来越感到担忧。

莫斯科否认向顿巴斯的亲俄战斗人员提供政治及军事支持。顿涅茨克和卢甘斯克与俄罗斯交界的部分地区被亲莫斯科分离主义势力所控制。不顾国际抗议，克里姆林宫给予当地居民俄罗斯公民身份。

乌克兰总统视察战区

乌克兰总统泽连斯基周四（４月８日）前往处于争夺状态的顿巴斯地区访问部队。据乌克兰军方称，就在当天，也发生了与忠于莫斯科的分离主义武装之间的交火事件，至少有两人丧生。交火主要发生在前顿涅茨克机场和濒临亚速海的沃迪亚内（Vodyane）。

泽连斯基向前线士兵致意

现年43岁的总统泽连斯基向参战人员颁发勋章和其它奖章。他在表讲话时说："我感谢你们保障人民的安宁，保护我们的国家。……我们永远铭记每一个为保卫祖国而牺牲的战士"。

联合国估计，迄今已至少有1.3万人死于这场血腥冲突。2015年在法德调解下达成的和平方案被冻结。因为战争，欧盟对俄罗斯实施制裁。

凝炼/张筠青（德新社、美联社）

2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。