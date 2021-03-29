俄罗斯增兵乌克兰边境 北约发出警告

(德国之声中文网) 一名北约发言人对德国《世界报》表示，北约将继续支持乌克兰的主权与领土完整，将继续高度警惕、密切关注局势发展。这名发言人还警告说，俄方破坏稳定的行动有可能导致2020年夏天在欧安组织框架下实现的停火局面付之东流。

发言人透露，在4月1日的北约成员国大使会议上，各国代表已经就俄罗斯在乌克兰冲突地区及周边的军事行动表示了担忧。北约还指责俄罗斯在两星期前破坏停火协议，导致四名乌克兰士兵身亡。

美国总统拜登已经在4月2日向乌克兰方面许诺以"毫不动摇的支持"。美国国务院一名发言人也指责俄方的挑衅行为正在导致局势升级，并且警告俄罗斯"切勿企图恐吓或者威胁美国的伙伴乌克兰"。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利(Josep Borrell)也在4月4日与乌克兰外长库列巴(Dmytro Kuleba)通电话，表达了欧盟对乌克兰主权与领土完整的"坚定支持"。法国、德国政府也做出了类似表态。

俄罗斯警告西方不要派兵

俄罗斯总统府发言人佩斯科夫(Dmitri Peskov)则在上星期警告西方不要向乌克兰派兵，"否则必然会导致乌克兰靠近俄罗斯边境地区的局势更加紧张"，俄方"将不得不采取额外措施来确保安全"。佩斯科夫强调，俄罗斯"不会也不曾威胁任何人"。他认为，俄罗斯"并未参与乌克兰冲突"，而是指责乌克兰政府军在边境地区大肆挑衅。

俄罗斯军方4月2日则通报称，将在靠近乌克兰边境的地区举行电子战与反无人机演习，为此将调集50个营的兵力，总计1.5万人。俄军并没有透露演习的具体时间。

最近几星期以来，乌克兰方面已经多次指责俄军在边境地区的挑衅行为，并指出"枪击明显增多"。分析人士猜测，俄罗斯在边界地区增兵的动机有可能是展示实力的象征性举动，旨在测试美国总统拜登支持乌克兰的意愿究竟有多强；不过，也不能排除俄军确实制订了具体的军事目标的可能性。

文山/李鱼/(路透社、法新社)

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