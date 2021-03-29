 俄罗斯增兵乌克兰边境 北约发出警告 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.04.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

俄罗斯增兵乌克兰边境 北约发出警告

连日来，不断有消息指出，俄罗斯正在向靠近乌克兰边境的地区增兵。对此动向，北约表示了高度忧虑，担心乌克兰东部的停火状态可能遭到破坏。美国总统拜登则向乌克兰许诺支持。莫斯科则警告西方国家切勿向乌克兰派兵。

Ukraine Konflikt bei Donezk

一名乌克兰政府军士兵正在军事分界线处监视东部反叛武装的动向

(德国之声中文网) 一名北约发言人对德国《世界报》表示，北约将继续支持乌克兰的主权与领土完整，将继续高度警惕、密切关注局势发展。这名发言人还警告说，俄方破坏稳定的行动有可能导致2020年夏天在欧安组织框架下实现的停火局面付之东流。

发言人透露，在4月1日的北约成员国大使会议上，各国代表已经就俄罗斯在乌克兰冲突地区及周边的军事行动表示了担忧。北约还指责俄罗斯在两星期前破坏停火协议，导致四名乌克兰士兵身亡。

美国总统拜登已经在4月2日向乌克兰方面许诺以"毫不动摇的支持"。美国国务院一名发言人也指责俄方的挑衅行为正在导致局势升级，并且警告俄罗斯"切勿企图恐吓或者威胁美国的伙伴乌克兰"。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利(Josep Borrell)也在4月4日与乌克兰外长库列巴(Dmytro Kuleba)通电话，表达了欧盟对乌克兰主权与领土完整的"坚定支持"。法国、德国政府也做出了类似表态。

Russland Dmitri Peskow Kremlin Sprecher

俄总统府发言人佩斯科夫：俄罗斯“不会也不曾威胁任何人”

俄罗斯警告西方不要派兵

俄罗斯总统府发言人佩斯科夫(Dmitri Peskov)则在上星期警告西方不要向乌克兰派兵，"否则必然会导致乌克兰靠近俄罗斯边境地区的局势更加紧张"，俄方"将不得不采取额外措施来确保安全"。佩斯科夫强调，俄罗斯"不会也不曾威胁任何人"。他认为，俄罗斯"并未参与乌克兰冲突"，而是指责乌克兰政府军在边境地区大肆挑衅。

DW.COM

美国国务卿布林肯在北约外长会议前与北约秘书长斯托尔滕贝格举行新闻发布会，强调美国希望 "重振联盟"。德俄北溪2号和包括阿富汗在内的安全问题都将是北约外长会议的重点。

在经历了特朗普时代德美关系的低谷后，德国外交部长马斯周二发表演说，期望跨大西洋国家可以重返共同行动，以在特定议题上对中国与俄罗斯所发出的挑战做出回应。但他同时指出，制造“东西对立”并不符合西方利益。

由于新冠疫情的缘故，本年度的慕尼黑安全会议被推迟到春季“择期召开”，原定的2月19日开幕会议，则将举行一场“特别版视讯会议”。而中国的军事实力、错综复杂的中美欧三角关系很可能是重要议题。

俄罗斯军方4月2日则通报称，将在靠近乌克兰边境的地区举行电子战与反无人机演习，为此将调集50个营的兵力，总计1.5万人。俄军并没有透露演习的具体时间。

最近几星期以来，乌克兰方面已经多次指责俄军在边境地区的挑衅行为，并指出"枪击明显增多"。分析人士猜测，俄罗斯在边界地区增兵的动机有可能是展示实力的象征性举动，旨在测试美国总统拜登支持乌克兰的意愿究竟有多强；不过，也不能排除俄军确实制订了具体的军事目标的可能性。

文山/李鱼/(路透社、法新社)

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

相关内容

China Guilin Treffen Außenminister Wang Yi und Lawrow

德语媒体：中俄抱团应对欧美 29.03.2021

美国和欧盟接连对中国发布制裁措施之际，中俄两国外长在桂林举行了会谈。双方发表联合声明称：“反对将人权问题政治化，摒弃借人权问题干涉别国内政和搞双重标准。”

China Guilin Treffen Außenminister Wang Yi und Lawrow

俄外长访华引瞩目 北京称不针对别国 22.03.2021

中美关系、俄美关系近期都趋于紧张，在这一背景下，俄罗斯外长访华与中国外长会晤就格外引人注目。俄外长称，两国都需要实现科技自主和金融自主，以避免制裁风险。中国外交部则强调，外长会晤不针对任何特定国家。

Symbolbild Kündigung Atomabkommen mit Iran durch USA

美国伊朗「间接会谈」　核协议回得去吗? 06.04.2021

伊朗与美国6日将於维也纳针对伊朗核协议进行「间接会谈」。会前，美国国务院坦承认为会谈将很困难，伊朗则是明确表示他们希望美国解除所有制裁。相较之下，俄罗斯则是乐观看待会谈。

广告

媒体看中国

China boykottiert westliche Bekleidungs-Firmen

德语媒体：捍卫人权不能含糊其辞

H&M因不用新疆棉花而在中国遭遇的抵制风潮仍在继续发酵。而面对人权问题，企业应在何种程度表明立场，也是过去几天来德语媒体热烈讨论的话题。  