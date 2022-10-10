 俄罗斯境内一军事训练基地发生枪击案 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.10.2022

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时政风云

俄罗斯境内一军事训练基地发生枪击案

俄罗斯西南地区一军事训练基地发生枪击事件，造成11人死亡。该基地为俄罗斯局部动员征召的预备役士兵提供战前培训。中国外交部和中国驻乌克兰使馆呼吁尚在乌克兰的中国公民尽快撤离转移。

今年9月，俄罗斯总统普京宣布部分动员令，计划从预备役部队中征召30万士兵。

今年9月，俄罗斯总统普京宣布部分动员令，计划从预备役部队中征召30万士兵。

（德国之声中文网）据俄罗斯新闻通讯社塔斯社报道，昨天（10月15日），在与乌克兰接壤的俄罗斯别尔哥罗德市一处军事训练基地发生枪击事件，造成11人死亡，15人受伤。这一训练基地为俄罗斯局部动员征召的预备役士兵提供战前培训。

乌克兰总统办公室顾问阿列斯托维奇（Oleksiy Arestovych）称，两名袭击者来自中亚国家塔吉克斯坦，因在宗教问题上与他人发生争执而开火。但该说法尚未得到核实。

俄罗斯国防部将该事件定性为恐怖袭击。俄罗斯国防部没有公布枪击者的身份，仅表示两名前苏联"公民"在训练期间使用机关枪射击，并表示"已经处理了这两名恐怖分子并击毙了他们"。

俄罗斯还有一些媒体报道称这场枪击案造成22人死亡。

由于在乌克兰的反攻中节节败退，今年9月，俄罗斯总统普京宣布部分动员令，计划从预备役部队中征召30万士兵。这是俄罗斯二战以来首次军事动员，标志俄乌战争出现重大升级，甚至可能引爆更大规模的战争。

在官方宣布部分动员后，俄罗斯国内爆发抗议活动，数十万俄罗斯人逃离俄罗斯

9月26日，一名俄罗斯青年在乌斯季伊利姆斯克城镇（Ust-Ilimsk）征兵办公室开枪，造成一名负责征兵的主管重伤。

由于当前安全局势恶化，昨天，中国外交部和中国驻乌克兰使馆呼吁尚在乌克兰的中国公民务必加强安全防范并撤离转移。外交部在一份声明中表示，使馆"将协助组织疏散和转移有需要的人"。在乌克兰的人应尽快与使馆联系，并登记个人信息。自行撤离转移人员请向使馆报备。

最近几天，俄罗斯对包括乌克兰首都基辅在内的多个地区的能源基础设施进行了轰炸

动员令引恐慌 俄罗斯预备役急出逃

（德新社）

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